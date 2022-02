BTS anuncia nuevos conciertos dentro del formato ‘Permission To Dance On Stage’

El COVID-19 había cerrado temporalmente las agendas de todos los artistas. Pero poco a poco parece que la normalidad va aterrizando en la industria de la música, lo que se traduce en la llegada de nuevos conciertos y eventos en vivo.

Este es el caso de BTS, que ya ha ofrecido algunos conciertos en Estados Unidos. Pero ya le tocaba a su fandom coreano disfrutar de la música de su grupo en directo. Por ello, después de dos años y medio sin subirse a un escenario de su país, han anunciado su regreso a lo grande.

BTS ofrecerá tres conciertos en el Estadio Olímpico de Seúl dentro del formato de Permission To Dance On Stage. Serán el 10, 12 y 13 de marzo de este año y, lo mejor de todo, es que serán finalmente presenciales. Además, los del 10 y 13 de marzo se retransmitirán también en streaming, por lo que no solo los presentes podrán disfrutar de él, sino también todos aquellos que estén al otro lado de la pantalla. Pero eso no es todo.

Tal y como informa Soompi, el show del 12 de marzo se retransmitirán a través de "live viewing", aterrizando así en las pantallas de los cines de todo el mundo.

La noticia ha llegado a través de Big Hit Music, la agencia del grupo, que ha compartido un vídeo que avanza lo que podremos esperar de estos conciertos. Y es que cualquiera que haya presenciado la música de BTS en directo es consciente de que existen unos elementos que nunca pueden faltar: la puesta en escena, los bailes y, sobre todo, la emoción.

De momento se desconoce cómo y cuándo sus fans podrán hacerse con las entradas.

La noticia de estos conciertos llega horas después de que la compañía del grupo anunciase a través de Weverse el positivo en COVID-19 de V, uno de sus integrantes. Las redes no han tardado en inundarse de mensajes de apoyo y esperanza. Lo que está claro es que, si no hay ningún contratiempo, todos y cada uno de sus miembros se subirán al escenario del Estadio Olímpico de Seúl los próximos 10, 12 y 13 de marzo.