Tania Llasera desde la camilla del hospital: “Os animo a que os chequeéis los bajos señoras y señoritas”

Los embarazos pasan factura en muchos cuerpos de mujer que no vuelven a ser los mismos tras dar a luz. Tania Llasera es una de ellas que, además, no duda en normalizarlo y, sobre todo, visibilizarlo.

Ha compartido varias fotos desde el hospital y ha explicado qué es lo que ha sucedido. “❤️Ayer me puse yo primero. Mi cuerpo ha alumbrado dos seres vivos, los ha amamantado y siempre estará para dar abrazos a los míos. Pero de alguna manera siento que ayer mi cuerpo volvió a ser mío”, aseguraba.

“Las que habéis llevado un embarazo sabéis que tu cuerpo deja de ser solamente tuyo. Y durante la primera fase de crianza, en el túnel de la entrega total, es de todos”, describía sobre lo que le ha sucedido en los últimos tiempos.

Ayudando a su cuerpo

Ha decidido cuidarse en lugar de solo cuidar a los demás. “Ayer Ayudé a mi cuerpo, en vez de descuidarme por ignorancia y miedo, llevaba meses sangrando de manera bestial y ayer lo atajé con ayuda de una ginecóloga genial que me explica las cosas para que las entienda”, admitía.

Después de hacer público lo mucho que quiere a su ginecóloga explicó que “❤️ ella me absorbió 2 pólipos bastante grandes (con el morcelador Myosure de @hologic) que tenía en el útero y me metió aprovechando la anestesia un diu hormonal llamado #Kyleena”.

Y está feliz con el resultado. “Ahora me siento llena de poder, porque ya no voy a ser una mujer sangrante 20 días al mes, mi cuerpo vuelve a ser mío y nada me puede parar. Os animo a que os chequeéis los bajos señoras y señoritas. No estamos obligadas a estar incómodas por ser mujeres. La ingeniería femenina es tan importante cuando se usa para la reproducción como cuando no”, reivindicaba.

Anunciaba un directo con su doctora en breve para poder hablar de estos temas que muchas veces son tabú, pero que, gracias a mujeres como ella, cada vez vemos más presentes en conversaciones públicas.