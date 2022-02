Maluma: 10 canciones que muestran su lado más sentimental

Maluma es uno de los artistas latinos más cotizados del panorama urbano internacional. Y no es para menos. El colombiano es muy querido por todo su público y de todas las edades posibles. Además, no solo destaca dentro del mundo de la música, sino que ahora es considerado por sus atractivos looks como uno de los chicos más sexy.

Sin duda, el intérprete de HP sabe lo que es ser un icono de la moda y cantante a la vez. Pero es que Maluma no solo tiene talento para crear música, sino que también se ha lanzado al cine. El pasado 14 de febrero se estrenó en EE.UU su primera película junto con Jennifer Lopez: Marry Me. Y esto es todo un sueño para el colombiano.

Nosotros tendremos la suerte de ver Marry Me a partir del próximo 25 de febrero, una película donde el amor verdadero es la temática principal. Y a quién no le gusta las películas o las canciones de amor. Si hasta Maluma ha mostrado ese lado sentimental (pero sin perder su esencia urbana) en muchas de sus canciones, así que sigue leyendo este artículo para escucharlas:

1. ADMV

ADMV o Amor De Mi Vida es la canción más romántica y personal que el colombiano nos ha regalado. El tema salió durante la pandemia del coronavirus y aunque fue una situación muy complicada para todo el mundo, le sirvió al artista para poder conocerse y ahondar más en sus emociones. Y fue así como nació ADMV, un canto al amor verdadero que dura hasta el envejecimiento.

2. Marinero

Marinero es una canción profunda y un tanto dolorosa, ya que nos cuenta la historia de un desamor que es muy duro de olvidar. "De eso me arrepiento hoy. Soy un idiota, mi papel fue lastimarte. Bebo y me arrepiento hoy Porque cuando volví al muelle era muy tarde", canta el colombiano. De hecho, en una entrevista con LOS40, Maluma confesaba que su canción favorita del disco F.A.M.E (2018) es Marinero, además de que fue compuesta en España. Un gran lugar para inspirarse...

3. Corazón (ft. Nego do Borel)

Ahora un poco de ritmo latino para nuestro cuerpo. Corazón, en colaboración del brasileño Nego do Borel, también pertenece al disco F.A.M.E. "Tú me partiste el corazón (Ay mi corazón). Pero mi amor no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar (ya que, ya que), un pedacito a cada nena. Sólo un pedacito", dice el estribillo. Sin duda, es un tema que habla de cómo alguien te puede romper el corazón, pero aún así tienes que seguir adelante.

Asimismo, llegó con un videoclip de lo más divertido que ni Ronaldihno se ha podido resistir a aparecer en él.

4. Te Quiero

Aunque el título sea romántico, su significado no tiene nada que ver. Es más bien un 'Te Quiero' para uno mismo, es decir, habla del amor propio. Si una persona ya no te quiere, no queda más remedio que despedirte de ella y seguir tu camino. Así es como Maluma realiza su carta de despedida con Te Quiero, un tema lleno de sonidos de salsa y urbanos.

5. 11 PM

11 PM es una declaración de amor con sonidos diferentes a los que estábamos acostumbrados. Sin embargo, su esencia urbana sigue presente y por esa razón el tema ha tenido una buena acogida desde que se lanzó en 2019. "Bebé, cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor. Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel", canta Maluma.

6. Borro Cassette

Borro Cassette, ¿quién no ha parado de bailar con este temazo hasta ahora? La canción fue el segundo sencillo de su segundo disco Pretty Boy, Dirty Boy (2015). El single, con un mix de sonidos latinos y urbanos, es un canto a la sensualidad y a la diversión. "Ayer me besaste y no podías parar. Y me bailaste hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise llamar. Y ahora me dice que borró cassete".

7. Sin Contrato

Si no teníamos suficiente con la anterior, llega el turno de Sin Contrato. La canción, también de su disco Pretty Boy, Dirty Boy, nos habla de cómo pasarla bien con alguien sin tener un "compromiso" más serio. Siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo. "Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. De todo, todo quiero hacer contigo. Y si no quieres solo dame un rato. Baby, pero sin ningún descanso", canta Maluma.

8. Felices los 4

En 2017, el colombiano nos regaló Felices los 4 y desde entonces se ha convertido en el vídeo latino más visto de YouTube: hasta ahora cuenta con más de mil millones de reproducciones. De alguna manera, la canción retrata la historia de una relación que podría tener otras relaciones externas a la "oficial". Es decir, si una persona te engaña, la persona con la que te está engañando puede tener otra pareja. O bien que tú sepas que te están engañando y tú termines haciendo lo mismo. Aunque no está muy claro cuál es la teoría oficial, se sabe con certeza que "felices" serán los 4.

9. No Se Me Quita (ft. Ricky Martin)

En No Se Me Quita, el colombiano y Ricky Martin se unen para contar con ritmos pegadizos que no pueden olvidar a un amor y todo lo que han vivido con él. "No se me quita. Esto no se me quita. El sabor de tu boca. Sigue estando en mi boca", canta Ricky. Además, el tema salió con un videoclip de lo más veraniego, convirtiendo así a la canción en uno de los himnos del verano.

10. Carnaval

Para terminar con mucho bailoteo, Carnaval es la canción. Aquí nuestro colombiano canta a la alegría, al amor y a la diversión. Ya no hay que sufrir por mal de amores, sino seguir tu camino con un buen ritmo latino. "No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará. La vida es una y es un carnaval", canta Maluma.