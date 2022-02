Rosalía lanza un adelanto de ‘Chicken Teriyaki’: una de las nuevas canciones de ‘Motomami’

No para, no para, no para. A este paso, cuando salga el nuevo disco de Motomami ya habremos escuchado un adelanto de todas las canciones. Rosalía ha lanzado un nuevo adelanto de uno de los temas de su esperadísimo tercer álbum. Cuando solo queda un mes para que podamos disfrutar del nuevo trabajo de la estrella española (todo apunta a que el álbum saldrá el próximo 18 de marzo), la catalana ha compartido un adelanto de una de sus nuevas canciones.

Se trata de Chiken Teriyaki, un tema donde la artista rinde homenaje de manera directa a uno de sus platos favoritos de la cocina asiática. Como con los otros adelantos, Rosalía ha vuelto a apostar por la plataforma TikTok para compartir un pequeño fragmento de la canción.

Esta vez vemos a la artista en casa (no sabemos si es la nueva Villa que se ha comprado junto a su pareja Rauw Alejandro), con dos trenzas y junto a un perrito. Delante de la cámara, Rosalía empieza a gesticular algunas de las palabras que aparecen en la canción.

.@Rosalia adelanta 'CHICKEN TERIYAKI' como un track de 'MOTOMAMI', su próximo álbum que será lanzado el 18 de marzo. pic.twitter.com/cbkDzGqHsd — Rosalía Sources (@RosaliaSources) February 16, 2022

“Pa’ ti, naki, Chiken Teriyaki. Tu gata quiere maki. Quiero una cadena que me arruine todas las cuentas”, se puede escuchar en los veinte segundos que dura el vídeo. Sin duda, una letra y un ritmo que siguen el curso de SAOKO y de su colaboración con Tokischa, LINDA.

“Chica, qué dices”, es uno de los comentarios más repetidos en TikTok, tras escuchar el adelanto. Repitiendo las palabras que Rosalía dice al principio de SAOKO, han sido muchos los fans que no han entendido las palabras que utiliza en esta nueva canción.

Rosalía, una amante de Japón

Es verdad que Rosalía es una auténtica amante de la cultura japonesa. La estrella es fan de su cocina, su estética y de todo lo que tenga que ver con el manga y el ánime. De este modo, Motomami está lleno de referencias a Japón.

Sin ir más lejos, además del Teriyaki, Rosalía menciona el Hentai (un tipo de anime para adultos muy popular en Japón) en una de sus canciones. Tendremos que esperar para escuchar el disco completo y entender la historia que nos quiere contar la compositora.