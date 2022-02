Lola Índigo se va de parkineo en ‘Las Solteras’, la canción más urbana de la cantante

La echábamos de menos y ya está de vuelta. Lola Índigo regresa tras unos meses en los que ha estado preparando concienzudamente su siguiente paso en la industria musical. El comeback, además, se produce tras un 2021 marcado a fuego por el lanzamiento de su segundo disco y el éxito rotundo de La niña de la escuela. Quizás por eso había tantas ganas de escuchar el nuevo material de la andaluza.

¿Tirará por el pop/dance? ¿Seguirá apostando por el urbano? ¿Volverá al sonido de Akelarre? Estas son algunas de las preguntas que nos hemos hecho en este tiempo en el que la artista ha estado en barbecho. La respuesta, como no podía ser de otra forma, llega en forma de canción, una que lleva el título de Las Solteras y con la que se sumerge de lleno en el urbano de Calle, cogiendo también algunas cositas que ya les funcionó en Fuerte o El humo.

Lo más urbano de Lola Índigo

Con Las Solteras, Lola Índigo se reafirma como exponente del urbano. No es una canción melódica. No es una Mujer bruja o una Lola Bunny, pero funciona como un tiro. El bajo que se escucha en toda la canción, los sintetizadores y el estribillo a coro son piezas claves para que este single, que puede que no sea un éxito instantáneo, marque un nuevo cambio de tendencia en la discografía de la artista tras La niña de la escuela.

Parkineo con Mimi

Una canción como Las Solteras necesitaba un videoclip que respirase calle y bien de divismo. No es una superproducción, pero Lola Índigo utiliza los recursos que mejor funcionan en sus actuaciones para hacer aún más grande el vídeo. Hay bien de coreografía, con un cuerpo de baile mucho más numeroso de lo que nos tiene acostumbrados.

Además, para darle la estética urbana que pide esta canción, Lola Índigo recurre al negro, a los planos más oscuros y al parkineo. Incluso hay vibes de Pussycat Dolls. El conjunto encaja perfectamente como un puzzle, otro éxito que corrobora una vez más su buen hacer en el apartado visual de su carrera.

'Las Solteras' en directo ya

No sabemos si Las Solteras será la carta de presentación del futuro tercer álbum de estudio de Lola Índigo. Lo que seguro que hará será cantarla en la gira que ha anunciado recientemente para este 2022. Y ojalá también lo haga con un gran performance en su actuación que ya está confirmada para el Festival LOS40 Primavera Pop. ¡Qué ganas de Lola por Dios!