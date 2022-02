Nathy Peluso pondrá el toque musical, ‘Emergencia’ al fenómeno de ‘Horizon Forbidden West’

Nathy Peluso es uno de los nombres más de moda del momento. Miles de fans a uno y otro lado del océano disfrutan de su propuesta musical que cada vez está dando a conocer a más gente. De hecho la artista ha confirmado su presencia en la presentación oficial de uno de los lanzamientos de videojuegos del año, Horizon Forbidden West, en un evento que podrá verse en abierto en Youtube y Twitch.

Sony PlayStation ha confirmado a la artista argentina como parte del show junto a la actriz Michelle Jenner que por segunda vez en la franquicia pone voz e interpreta a Aloy, la protagonista de la saga. La presentación a nivel mundial tendrá lugar este jueves 17 de febrero a partir de las 20h.

Además de la presencia de Nathy Peluso y Michelle Jenner, ya se ha confirmado que las creadoras de contenido Alba Horcajuelo y Pandarina serán las presentadoras del evento, habrá apariciones especiales de más celebridades, artistas y creadores de contenido y se conocerá el resultado del concurso de cosplay de Horizon Forbidden West.

De momento PlayStation no ha confirmado el papel que la solista argentina tendrá en la presentación del juego pero podemos intuir que será para ofrecer algún set musical a los asistentes físicamente (medios de comunicación especializados) y virtuales que se conecten al evento a través de los canales oficiales de PS España.

Echando un vistazo a las redes sociales de la artista parece que Nathy Peluso tiene una carta guardada en la manga en lo que podría ser el estreno del videoclip de una nueva canción: "EMERGENCIA 17/02 🚨🚨🚨🚨🚨🆘🚨🆘🆘🚨🆘🆘🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨#HorizonForbiddenWest". Para este teaser sin sonido, la cantante luce un look completamente distinto al habitual y adaptando su estilo al de la protagonista del videojuego.

Hace exactamente un mes, la solista nos dejaba con los dientes largos a la espera de una composición que acababa de crear: ""No me la creo la canción que acabo de hacer, no me la creo", espetó la cantante en su perfil oficial de Twitter. "Estoy harta de no dormir, así que espero que les guste la razón por la que no duermo, que ojalá fuera sexo, pero en realidad son canciones (que es mejor) porque un polvo no dura para toda la vida, pero la música sí".

La cuenta atrás para recibir su nuevo sencillo ha comenzado y llegará de la mano de Horizon Forbidden West.