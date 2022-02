Vanesa Martín nos enseña lo que hace después de un entrenamiento duro

Basta echar un vistazo a las redes de Vanesa Martín para darse cuenta de que está disfrutando el momento. Lo mismo la vemos en algún refugio de animales, como sacándole notas a su guitarra, o anunciando gira americana. Siempre feliz, eso sí.

En breve comienza esa gira que tendrá continuidad en España, no deja de acumular fechas. Parece que poco a poco la normalidad vuelve a nuestras vidas. Por eso hemos podido verla sin mascarilla disfrutando de un paseo mañanero.

Porque la cantante nos ha dejado claro que se está preparando físicamente para lo que se viene. Y nos ha enseñado lo que hace tras un duro entrenamiento. Nada de venirse abajo y tumbarse a descansar.

Mañana de buen rollo

“La vida es hoy. Breve y fugaz. Aprovechar el momento y exprimirlo sin que seamos hámsters emocionales (como dice una amiga), no guardemos lo que no tiene solución ni nos hace bien… ponernos en muchas pieles es inteligente y alivia. Tampoco dejar que se nos acerquen personas oscuras o llenas de dobleces extraños ayuda. En mi ecuación, no es ni factible y me equivoco poco😎. No me interesan. Luz, alegría de vivir, ganas y amor, amor del bueno, en todas sus perspectivas. Progreso”, escribía junto a un vídeo en el que la podemos ver paseando por El Retiro de Madrid.

“Vengo de entrenar un poco, hoy mi entrenadora ha sido fina, aquí en Serrano, y vengo cruzando por El Retiro, y hay un buen rollo…la gente paseando, los niños, los perrillos…maravilloso, por Dios, qué alegría de Madrid, de luz…”, la escuchamos decir en ese vídeo que nos hace querer salir de casa o de la oficina.

“La 1??? Jajajaja te quiero”, comentaba Eva González. “Y que alegría de ti ❤️”, añadía LaMari de Chambao. Sin duda, despertando envidias porque eso se puede decir que es calidad de vida.