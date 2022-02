El Benidorm Fest ha creado un revuelo que ha conseguido que todo el mundo hable de este proceso de selección que este año ha escogido RTVE para escoger al representante de España en Eurovisión.

El sistema de votos no ha convencido a todo el mundo y el aluvión de críticas que se ha vertido sobre la ganadora, Chanel, se ha salido de control. La cantante ha tenido que cerrar sus redes sociales para intentar contener tanto odio.

En contraposición, también está recibiendo muchos apoyos en las últimas horas. Cada hora que pasa son más los artistas que salen a la luz para criticar lo que está sucediendo y para poner en valor el mérito de una cantante que no tiene la culpa de haber sido elegida.

Vanesa Martín también se ha expresado públicamente a través de esas redes sociales. Y lo ha hecho en primer lugar para apostar por la diversidad. A ella le gustan muchos de los artistas que han pasado por el Festival.

Diversidad y menos crítica

“Me vuelve loca la canción de @rigobertabandini … me levanto cada mañana a grito’pelao, y me encanta que haya revolucionado el panorama con un mensaje tan claro, tan necesario y directo. Me encanta la apuesta de las @tanxugueiras. Amo a @soyrayden y su calle de la llorería. Y conozco a @gonzalohermida desde que era un niño ♥️"” enumeraba sobre lo cercana que se siente a varias de las propuestas que pudimos ver sobre el escenario.

“Y me guste o no el sistema de votos, lo que de verdad me aterra es en qué segundo, y en qué momento decidimos permitir la marabunta como arma arrojadiza, levantar los dedos jueces y legislar a gritos lo bueno y lo peor. Hoy sí, pasado no sé, mañana no vale”, criticaba sobre lo que ha sucedido después.

Mensaje para Chanel

Ha terminado lanzando un mensaje a Chanel que no está pasando muy buenos días y que no es precisamente el tipo de artista que más se acerca a su propuesta: “‘Ama, ama y ensancha el alma’ @chanelterrero te deseo lo mejor en este reto y en el resto de tu ya largo camino🫀”.

Unas palabras que se han llevado muchos aplausos de otros amigos y seguidores que piensan igual que ella.