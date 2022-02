Dulceida normaliza la salud sexual hablando de sus propios problemas

Si algo caracteriza a Dulceida es la claridad con la que se expresa siempre, y justo de eso es de lo que ha hecho gala incluso cuando no está pasando su mejor momento. La catalana, a través de su perfil de Instagram, se ha sincerado con sus seguidores y les ha comunicado, sin tapujos ni pseudónimos, que un problema de salud que está afectando en su clítoris le impide moverse.

"Os voy a contar... aunque sé que es un tema un poco tabú... al final nos pasa a todas. Todas tenemos vagina y voy a hablarlo aquí con total normalidad", ha indicado la creadora de contenido consciente de que lo que ha hecho es también una manera de romper moldes y normalizar las conversaciones sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Dulceida ha explicado que en estos momentos se encuentra en su casa con el clítoris muy inflamado y siguiendo un tratamiento que le han marcado en el hospital. Sin embargo, la afección lleva con ella desde hace prácticamente una semana, pues todo empezó el pasado sábado cuando, en un avión de regreso a casa empezó a notar molestias.

En ese momento la creadora de contenido no le dio más importancia, pero al día siguiente, se levantó mucho peor y decidió acudir a urgencias. Allí, la ginecóloga de guardia le diagnosticó candidiasis y le recetó óvulos, el tratamiento más habitual para combatirla.

Podría someterse a una intervención en las próximas horas

Sin embargo, estos medicamentos no la hicieron mejorar y finalmente el jueves, al ver que sus dolores no paraban y que su clítoris alcanzaba el tamaño "de una nuez gigante" impidiéndole incluso caminar o realiazar tareas cotidianas, decidió volver a acudir a consulta.

En esta segunda visita médica los doctores que la atendieron le diagnosticaron una infección en este órgano del aparato genital femenino y le cambiaron la medición. "Si en 72 horas no mejoro me tendrán que hacer una pequeña intervención, que esperemos que no", aseguró el mismo jueves a sus fans.

Después de estas declaraciones que se produjeron en la tarde del mismo jueves, Dulceida no ha vuelto a dirigirse a sus fans, por lo que, por el momento, desconocemos si la nueva medicación la está ayudando a sentirse mejor y a que su infección mejore. Eso sí, desde LOS40.com le mandamos todo nuestro apoyo y nuestro cariño. ¡Qué te mejores Dulceida!