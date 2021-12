Dulceida se abre en canal para hacer blance del año

Dulceida no está en su mejor momento y esta vez ha querido hacerlo patente. La conocida influencer catalana ha llegado este 2021 lo más alto en el ámbito profesional, No ha dejado de trabajar en ningún momento y ya roza los casi 3 millones de seguidores. Sin embargo, a nivel personal el año que está apunto de acabar no ha sido nada bueno para ella.

Además de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 que nos ha afectado a todos, Aida Domenech ha sufrido este 2021 la pérdida de su abuela Ana y además se ha separado de la que ha sido su pareja durante siete años, Alba Paul, una mujer con la que llegó a casarse en septiembre de 2016 —eso sí, en una boda sin efectos legales, tal y como se ha conocido después— y con quien convivía hasta este mismo verano.

Sobre este último revés, la influencer y su mujer se vieron a princpios de año inmerseas en un bache y a principios de verano decidieron tomarse un tiempo y pasar los meses de calor separado. Sin embargo, esto, no fue más que el principio del fin tal y como se ha conocido después; pues tras meses de rumores y lo que parecían ser idas y venidas, el pasado 10 de octubre la catalana comunicó de forma oficial y "con mucho dolor" que su relación con Alba Paul había acabado.

Dulceida y Alba Paul en LOS40 Music Awards de 2017. / Getty Images

Desde entonces, Aida y Alba hacen su vida por separado. Pero, aunque se diga rápido, la decisión de dejar de ser pareja es algo que ha marcado inmensamente a la creadora de contenido y así lo ha querido mostrar en su ya habitual balance anual en las redes sociales.

"Voy a empezar a subir cosas despidiendo este año, como hago siempre. Pero esta vez de manera diferente ya que este año para mí, ha sido muy distinto al resto.

Empezó mal, por el Covid, por las pérdidas de seres queridos y todo lo que me ha pasado este verano", ha indicado en Instagram la influencer aludiendo a su ruptura sentimental.

Así, Dulceida ha querido compartir con sus seguidores el dolor que ha sentido a lo largo del año. Y lo ha hecho a través de un post permanente con una galería de fotografías, algo que muestra su fuerte apuesta por visibilizar la realidad de la vida de las influencers. " Como sabéis, he empezado a ir a terapia y a compartir con vosotros momentos tristes, he aprendido a reconocer que puedo estar mal y tener ansiedad y he agarrado con fuerzas esos abrazos cuando más los necesitaba", ha explicado Aida.

Además, Dulceida ha asegurado que de todo se aprende y ha querido recordar que las redes sociales solo son un porcentaje de cada persona, y que detrás de la pantalla se esconde el verdadero yo de cada uno. "Todos lloramos, todos tenemos problemas, todos nos hemos sentido perdidos alguna vez y eso nos hace aprender y ser más fuertes", ha asegurado la influencer.

"Estas fotos que veis, se las mandaba a mis amigos (muchas veces entre risas) cuando me preguntaban qué tal estaba en mis momentos malos, que los tengo, como todos. Y no pasa nada, son parte de nosotros. Me da un poco de vergüenza subir esto, pero igual que os enseño mi día a día, mis looks y las partes bonitas, creía importante mostrar esta parte", ha acabado sosteniendo Dulceida como broche final al mensaje que acompaña a siete fotografías muy íntimas en las que se la puede ver llorar.

Un aluvión de mensajes de apoyo y agradecimiento

Dulceida en la semana de la moda de Milán. / Getty Images

Después de leer el mensaje que Dulceida ha publicado en las redes sociales, han sido miles los fans que le han querido mostrar su apoyo en estos momentos. Además, muchas celebrities han querido agradecer a la influencer que haga esta labor en favor del autocuidado y del aumento de la visibilidad de la tristeza en las redes; y entre ellas, no ha fallado Nagore Robles, que ha querido mostrarle su admiración con estas palabras: "Brava. Eres súper generosa, súper valiente y súper poderosa".

Por su parte, otros seguidores han querido mandarle ánimos haciéndole ver que, seguro que 2022 es un año mejor, agradecerle que se muestre vulnerable y sobre todo, darle las gracias por su sinceridad y por mostrarse siempre tal y como es.