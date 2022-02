El tonteo de Rafa y Carmen es más que evidente en ‘Secret Story’: “Eres tú mi momento favorito del día”

Lo de Carmen y Rafa es una relación de idas y vueltas dependiendo de con quién se junte él en Secret Story. Cuando era muy amigo de Alatzne, la cordobesa se sintió aislada y no dejaba de reprocharles que la dejaban de lado.

Cuando Alatzne salió de la ecuación, entró Laila, y casi fue peor. Lo que todo el mundo entiende como un ataque permanente de celos por esa amistad de Rafa, ella se empeña en negarlo y asegurar que no se trata de celos sino de que, simplemente, no soporta a Laila ni a la gente como ella. Cada vez que habla de ella, le sale bilis por la boca.

Esa relación ha hecho que se sienta de nuevo un poco abandonada por su gran amigo y él no acaba de entenderlo. No está claro lo que sienten el uno por el otro, ni ellos mismos lo asumen.

“Siento como que Rafa y yo tenemos un vínculo muy bonito, pero que al mismo tiempo no estamos en el mismo ambiente”, aseguraba Carmen en el Cubo.

Hablando con Álvaro

Por su parte, Rafa se ha desahogado con Álvaro sobre lo que realmente siente. No podía ser con otro más que con el que en su día le declaró su amor que, no fue correspondido. “Me mola hablar con ella y estar con ella y tal. Es que hay un juego raro que no sé qué decirte. ¿Te gusta? Pues yo no sé qué es lo puede pasar, es verdad, nunca se sabe lo que puede pasar”, dejaba caer.

Y Álvaro aguantando el envite y apoyando a su amigo. “Es que no siento en plan ‘me gusta, me gusta’. De verdad que no, pero lo que sí es verdad macho, que yo con mis amigas no estoy así”, añadía Rafa.

Y Carmen, mientras, sigue negando que esté enamorada de su amigo, algo de lo que media casa (por no decir toda) está convencida y arremetiendo contra las gemelas con todo tipo de descalificativos.

“Si a mí me atrajese de verdad, un beso, un morreo, como queramos llamarlo, le habría dado ya, no sé”, aseguraba ella en el Cubo. Mientras, sus compañeros comentan la jugada y hablan de dependencia y relación tóxica. Carlos se ponía en plan cotilla anunciando al resto que ambos se habían metido en la misma cama. Y mientras Álvaro, llorando por las esquinas.

Carmen le intenta explicar que cada uno se junta con gente diferente y que su relación va abocada a cruzarse en el pasillo. Muy melodramático todo. Menos mal que Rafa se lo toma a risa.

Tonteo máximo

Finalmente salieron de la cama para ir a la cocina y allí Carmen le dijo que le habían preguntado cuál era su mejor momento en la casa. “Eres tú mi mejor momento”, le contestaba cuándo él quiso saber cuál era. “Vaya”, es lo que recibía como respuesta.

Caricias, toqueteos, miradas intensas, abrazos y conversaciones sobre lo que piensa el resto de la casa. Tienen claro que si se enfadasen toda la casa se alegraría porque quieren verles separados. Pero no acaban de dar el paso y no llega el beso que muchos están esperando y eso que ya se han intercambiado cartas de amor por San Valentín. “Ya sabes todo”, es lo único que escribió el conquense.

Tal vez cuando Laila desaparezca de la ecuación cambie su relación.