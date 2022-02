‘Secret Story 2’ nomina a más de la mitad de sus concursantes tras ponerles a prueba en ‘nominado o inmune’

Secret Story 2 ha llegado a ese momento tan normalmente amargo para sus participantes: jugarse las nominaciones. El programa ha apostado esta edición por votaciones poco habituales, aunque esta vez ha vuelto a un método que ya se vio en la primera edición del formato. Aunque esta vez ha sido mucho menos complicada que aquella.

El presentador de la gala, Carlos Sobera, ha sido el responsable de comunicarles que se jugarían su estatus de nominados durante la siguiente semana en 'nominado o inmune', una prueba en la que tienen cincuenta segundos para posicionarse en un puesto o en otro. Por supuesto, el programa ha dejado elegir a los concursantes su pareja, sin éstos saber que sería para enfrentarse a una dura decisión.

Después de mucha tensión, la gala terminaba con siete nominados y cinco inmunes de doce concursantes. Todos han seguido las mismas condiciones, aunque algunos han diferido en la manera en la que se sacrificaban por sus compañeros. De este modo, la lista se quedaba así:

Así va la lista de nominados, ¿qué decidirán Carmen y Rafa? #SecretGala5 pic.twitter.com/aOoCRsQhLw — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 18, 2022

A falta de la nominación de Rafa en la tabla sobre estas líneas, la lista quedaría de la siguiente manera -en orden alfabético-: los nominados de la semana son Alatzne, Álvaro, Colchero, Marta, Virginia, Laila y Rafa; mientras que los inmunes son Adrián, Carlos, Carmen, Cora y Nissy. Si se hace bien el recuento se puede observar que hay un nominado más de lo que debería haber, y eso es resultado de un proceso que ha resultado más duro de lo que a priori parecía.

Los momentazos de las nominaciones

Los primeros han sido Colchián, la pareja de amigos formada por Colchero y Adrián. Los amigos han optado finalmente porque fuese el primero en nominarse, ya que el segundo se ha pasado la semana en riesgo de la expulsión -de hecho, ha llegado a la gala nominado-, aunque han barajado ponerse los dos para que fuese más justo. Finalmente, el acto de amistad del sevillano ha ganado al ser el más razonable.

Laila y Nissy, dos de las más esperadas a raíz de su primera decisión en el concurso -aunque todo era una treta del programa, tuvieron que elegir cuál de las dos entraba al reality y cuál se iba a casa, siendo Laila la que prácticamente eligió por los dos-; también fueron de las más especiales de la noche. Pese a que al principio no se ponían de acuerdo, se lo jugaron todo a un Piedra, papel y tijera que terminó ganando Laila a favor de su propia inmunidad… Aunque entre lágrimas terminó cediéndosela a su hermana porque "es muy intensa".

Laila se sacrifica por su hermana, a pesar de haber ganado 'piedra, papel o tijera' #SecretGala5 pic.twitter.com/Znq0P2d4oS — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 18, 2022

Álvaro y Alatzne, que se han definido de la curiosa manera "tenemos una relación buena, pero no confiamos el uno en el otro", han acabado mostrando uno de los momentazos de la noche. Siendo los dos nominados habituales, no han logrado ponerse de acuerdo en la inmunidad puesto que ambos querían sacrificarse por el otro. Ante la voluntad de los dos de salir nominados y salvar a la otra persona, el tiempo se ha agotado y no les ha quedado más remedio que apostar por lo más justo y arriesgarse los dos a la expulsión.

Más allá de ellos, el resto de parejas han seguido la misma tónica: Carlos y Marta y Virginia y Cora han respetado sus resultados en el Piedra, papel y tijera; mientras que Rafa ha usado su victoria en el mismo juego de azar para elegirse a él mismo como nominado frente a Carmen