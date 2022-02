Isa Pantoja entró a lo ‘Pasión de gavilanes’ en ‘Secret Story’ y recordó su experiencia con Asraf en la casa

Secret Story llegó a la conclusión de que meter un vip en la casa podía resultar un revulsivo dentro de la casa. La primera intención fue meter a Kiko Rivera, pero a última hora se canceló su visita debido a unas controvertidas declaraciones que hizo su hermana. Así que acabó entrando Nagore Robles.

Ahora, unas semanas después es precisamente Isa Pantoja, que vive su peor momento con su hermano, es la que le ha robado su sitio y se ha colado en la casa donde pasará unos cuantos días.

Entró a lo Pasión de gavilanes con su sombrero y su estilismo a lo rancho colombiano y con la ilusión de regresar a la casa donde vivió hace tres años, aunque por poco tiempo porque la expulsaron muy rápido.

Nostalgia

“Estoy encantada. He visto algunas cosas que ya hablaré con los concursantes. Creo que esta noche va a ser muy interesante, así que no sé cómo van a surgir las cosas y si tendrán conflictos o no con el tema de las nominaciones. Intentaré apaciguar”, le decía a Carlos Sobera cuando le dio la bienvenida.

“Me llevé un buen premio. Tres años ya”, recordaba con nostalgia sobre su paso por la casa donde conoció a Asraf Beno con el que comenzó una relación que les ha mantenido juntos hasta ahora y con planes de boda.

“Fíjate cómo es el destino, tu entrada coincide justamente con la semana del amor en Secret Story, a lo mejor es una señal y, a lo mejor después de dos años comprometidos, en este 2022 llega el año de vuestra boda”, le sugería el presentador.

Hablando de bodas

“Ojalá, lo estoy deseando. Aquí hay mucho amor y de aquí salen muy buenas parejas”, señalaba Isa. En cuanto a los supuestos invitados de esa boda, le dijo que “ya sabes que van surgiendo cosas y la voy cambiando dependiendo de cómo va a surgiendo todo”.

Carlos Sobera no dejó de indagar en ese supuesto. “Tengo claro a quiénes no invitaría ahora mismo. Ahora mismo, como están las cosas, de mi familia ya sabéis a quiénes no, porque no tengo relación y a mi hermano ahora mismo, no procede”, admitió.

Y no dudó en compartir un deseo: “Ojalá me dejéis aquí un buen tiempo”. “No digas esto no vaya a ser que lo que estás diciendo se cumple y tardes cinco meses en salir de Secret Story”, le replicaba Sobera.

De momento su estancia parece que será más corta y su papel tiene que ver con el reparto de las esferas de Kenny que abandonó el programa la semana anterior. Habrá que ver qué tal su segunda experiencia en la casa.