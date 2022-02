Rayden comparte el punto de inflexión al que llegó gracias a un desconocido: “Me quedé blooqueado”

Rayden lleva años demostrando que tiene un don para las rimas. El artista tiene un don a la hora de escribir canciones. Parte de esta habilidad viene de la sensibilidad que tiene a la hora de contar historias. Prueba de ello es el último post que ha compartido en Instagram.

El intérprete lleva viviendo unas semanas frenéticas desde que lanzó Calle la Llorería, el tema con el que se presentó al Benidorm Fest y que tantas alegrías le ha dado, corriendo de un sitio para otro.

Aunque no ha entrado en detalles de las razones por las que “tiene un fuego” en su interior durante los últimos días, Rayden sí que ha contado en sus redes sociales un bonito episodio de empatía que ha tenido esta semana. Y es que un señor, al que no conocía de nada, le deseó toda la suerte del mundo en un momento clave. Un pequeño gesto que a Rayden le sentó de maravilla:

“Ayer tuve uno de esos puntos de inflexión que te cambian la vida... No por lo que pueda suceder sino por el paso que te atreves a dar... Para ir a ese sitio (en taxi), pasé por la sala Riviera representando la música, la calle Roda (que es una calle donde viví medio año), representando mi vida antes de conocer la paternidad y, al bajar, quise hacer tiempo para no llegar antes de tiempo”

Rayden continúa explicando que en ese momento, antes de llamar a la puerta, apareció un anciano en muletas y con el pelo blanco que le deseó suerte: “Ese ‘suerte’ sonó de la manera más sincera que había escuchado en mi vida... Me quedé bloqueado. El hombre apartó la mirada siguiendo su camino y, a los dos pasos (no conforme con su deseo), se volvió a girar y me dijo: ‘En serio, que tengas suerte’”.

Rayden ha explicado que ha visto este momento de su vida como una señal del universo y es que aquel señor supo verle “de verdad”: “Vio a un hombre que se rendía a la incertidumbre, al más difícil todavía, al ‘tengo un fuego dentro que tengo que darle salida para que no sea papel mojado’. Si me vuelvo a encontrar con ese hombre será buena señal aunque con encontrarme a mí mismo en días como ayer me conformo”

Junto a la anécdota, Rayden ha compartido una foto en la que aparece con el torso descubierto y cuyas sombras juegan con su silueta. La imagen es de Rocio Cibes y es una auténtica pasada.