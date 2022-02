Olivia Rodrigo, The Kid LAROI y Conan Gray: el trío de amigos musical que podría acabar en colaboración

Hay nuevo squad de moda en Hollywood. Tres de los artistas jóvenes más populares del momento se han convertido en grandes amigos. Se trata de Olivia Rodrigo, The Kid LAROI y Conan Gray, quienes este mismo jueves han decidido hacer una escapada al “lugar más feliz del mundo”: Disneyland.

Los tres artistas han acudido al famoso parque de atracciones de California para pasar un día lleno de adrenalina y risas. Y es que los tres artistas se llevan de maravilla.

Ha sido Olivia quien ha compartido en su cuenta de Instagram algunos de los buenos momentos que han pasado en el parque. De este modo, vemos a la estrella de SOUR posando delante del famoso castillo Disney con un increíble look que nos recuerda a los noventa. Con una camiseta corta con la que enseña el ombligo y una gorra en la que podemos leer “I love fantasy”, la artista aparece estupenda.

Pero no es la única foto que ha compartido en su cuenta de Instagram, la cantante también ha subido un selfie junto a Conan Grey y The Kid LAROI. Una imagen donde se ve lo bien que se llevan los tres chicos. Además, la última foto es un retrato de ellos en una de las atracciones del parque. Las tres estrellas sabían perfectamente donde estaba la cámara. ¡Aparecen posando como su estuviesen en un estudio de fotografía!

Parece que Olivia Rodrigo ha querido celebrar que tiene documental en Disney+ en un ligar afine de la compañía de streaming. ¿Por qué no?

¿Colaboraciones?

No es ningún secreto que Olivia Rodrigo y Conan Gray se han hecho grandes amigos en los últimos meses. Los dos artistas han compartido varias publicaciones juntos, demostrando el buen rollo que existe entre ambos. De este modo, no nos extrañaría que los dos jóvenes hayan coincidido en el estudio en algún momento.

Lo mismo podría pasar con The Kid LAROI. El joven de 18 años es uno de los artistas del momento gracias a temas como Stay o Without Me. De hecho, ha llegado a colaborar con cantantes como Justin Bieber y Miley Cyrus. De este modo, no nos extrañaría que tuviese una canción entre manos con Olivia. Los seguidores y seguidoras de ambos artistas han pedido a gritos una colaboración en los comentarios del post: “colaborad juntos”, “¿estás grabando música” o “Olivia X Laroi, porfa”, son solo algunos de las respuestas que se pueden leer en el post.

Nos encantaría que alguna de estas colaboraciones fuese real. Quién sabe, estos tres artistas solo acaban de empezar sus carreras y pueden dar mucho que hablar.