Dvicio estrena su nueva canción ‘Te pienso a cada hora’: mira el vídeo y la letra

La nueva canción de Dvicio ya tiene videoclip. El grupo madrileño ha 'puesto fin' a la era Impulso y ha dado la bienvenida a su nuevo proyecto musical que lleva por título Te pienso a cada hora. Casi un año después de que comenzaran a trabajar en las nuevas composiciones que formarán parte de su cuarto disco de estudio, por fin tenemos aquí el vídeo de su nuevo sencillo.

"Dime que no te vas ahora, si en el armario está tu ropa, y en el buzón tu nombre queda bien...." se puede escuchar entre medias de la percusión que lleva la voz cantante en este nuevo tema. "¿Cuánto tiempo vive un recuerdo? ¿Y si quiero olvidarte y no puedo? El put* miedo a enfrentarme a la sensación de vacío es justamente lo que me paraliza. La lucha de dejar ir el sentimiento, la costumbre, los miles de planes, PAÍSES y expectativas que teníamos juntos... Me enamoré de la idea de un futuro contigo y lo más triste es que en el presente ya no estás conmigo. Y aún así, sabes que... TE PIENSO A CADA HORA" escribían en su cuenta en las redes sociales.

Una cámara, una habitación y una bombilla es todo lo que la banda de Rivas ha necesitado para crear esta propuesta audiovisual en la que parece que el tiempo se detiene pese al paso de las horas y los días debido al recuerdo de esa persona que no sale de nuestra cabeza.

"Y ahora entendí que tu recuerdo no se ira si no lo suelto" dice la letra en el estribillo de una canción en la que Dvicio apuesta por su sonido pop melódico habitual y deja aparcado por un momento los sonidos urbanos latinos que tan bien les han funcionado en hits como Dosis.

Este Te pienso a cada hora nos ha recordado mucho a Soy de volar que los de Rivas compartieron junto a Lali. Una de las cosas más llamativas del nuevo videoclip del grupo madrileño con respecto a su último estreno, Valeria, es el cambio de look de Andrés, vocalista de la formación.

Acostumbrados a un corte de pelo más tradicional, el músico ha optado por raparse y lucir pelo muy corto en el lanzamiento de esta nueva canción que supone la bienvenida a una nueva era musical para la banda de Rivas-Vaciamadrid.

Ahora que ya conocemos su nuevo hit, ya estamos contando las horas para disfrutarlo en directo en LOS40 Primavera Pop 2022. El próximo 1 de abril en el WiZink Center de Madrid, Dvicio se subirán al escenario para presentar su nueva canción. El grupo está muy bien acompañado ya que Marc Seguí, Pole, Bombai y David Otero, Lérica, Nil Moliner y Belén Aguilera también han sido anunciados para esta cita.

LETRA DE TE PIENSO A CADA HORA DE DVICIO Dime que no te vas ahora Si en el armario está tu ropa Y en el buzón tu nombre queda bien Siguen tus huellas por el suelo Y aquel imán con un te quiero De algún país que ya no nos va a ver Y ahora que Y ahora que vendrá sin ti Y es que te pienso a cada hora No es necesario estar despierto no Y el sueño que ahora me devora Ya lo vivimos hace tiempo Y ahora entendí que tu recuerdo no se ira si no lo suelto No sé qué hacer con tanta foto Por fuera bien por dentro estoy roto Hoy desnudé lo que no se ve Que triste es admitir que me bastaba y que me acostumbre a lo que me dabas No imaginamos que lo nuestro acabaría mal Si para mi esto era un comienzo y para ti un final Y ahora que vendrá sin ti Y es que te pienso a cada hora No es necesario estar despierto ohh Y el sueño que ahora me devora Ya lo vivimos hace tiempo Y es que te pienso a cada hora Y ni si quiera hago el intento no De conocer a otra persona Que borre todo lo que siento Y ahora entendí que tu recuerdo no se irá Si no se va contigo Me lleno de vacíos Tu recuerdo no se va no se va contigo Sino se va contigo Me lleno de vacíos Tu recuerdo no se va No se va contigo Y es que te pienso a cada hora No es necesario estar despierto no Y el sueño que ahora me devora Ya lo vivimos hace tiempo Y es que te pienso a cada hora Y ni si quiera hago el intento no De conocer a otra persona Que borre todo lo que siento Y ahora entendí que tu recuerdo no se irá Si no lo suelto

Hasta la fecha los de Rivas mantenían una escrupulosa regularidad a la hora de publicar un álbum cada tres años (Justo ahora, 2014; Qué tienes tú, 2017; e Impulso, 2020) pero la pandemia habría modificado sus planes y adelantado la llegada de un nuevo trabajo que como contábamos hace unos días nos morimos de ganas por escuchar.