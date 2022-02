45 series turcas en español que puedes ver 'online' o en televisión

Aunque las ficciones colombianas han llegado a España pisando fuerte, la realidad es que las series turcas siguen siendo las grandes reinas de la televisión. En estos momentos, tanto Mediaset como Atresmedia cuentan entre su catálogo con series 'made in Turquía' y además, las plataformas digitales también se han sumado recientemente a la incorporación de este tipo de contenidos a su oferta.

De hecho, en estos momentos hay series turcas en español tanto en la programación de las televisiones como en sus plataformas de visionado 'online', en Netflix y Amazon Prime Video. Aquí os contamos cuáles son todas ellas y dónde las podéis ver:

1. Cruce en Netflix

Emotiva y romántica, esta serie turca dramática se centra en la historia de dos ricos empresarios obsesionados con los coches y con el motor. La vida de uno de los protagonistas da un giro cuando una persona del pasado vuelve a su vida. Mientras tanto, el destino le lleva a conocer a una pediatra idealista y con ella descubre el amor. Esta telenovela puede verse en versión original en turco o en español latinoamericano y tiene 3 temporadas.

2. Inocentes en Antena 3 y Atresplayer

Inocentes. / Antena 3

Inocentes plasma la historia de amor ente Inci y Han. Esta pareja tiene una relación complicada y unos caracteres muy difrentes. Han es un hombre de negocios que acaba de volver a Turquía después de haber vivido en Estados Unidos y Inci es una joven a la que la sobreprotección que ejercen sobre ella su hermano y su abuelo, la han marcado para siempre. Inocentes está en emisión en Antena 3 pero también se puede ver en Atresplayer.

3 . La hija del embajador en Nova y Atresplayer

La historia de amor incondicional de Sancar y Nare se rompe de manera abrupta y años después la vida les vuelve a reunir, pero han cambiado muchas cosas... Este es el argumento de La hija del embajador, una de las telenovelas turcas que está emitiendo Nova y que también se puede ver en español en Atresplayer.

4. Love is in the air en Mitele

Love is in the air. / Telecinco

La historia de amor de Serkan y Eda enamoró a decenas de miles de españoles y es que no es para menos. Esta romántica serie es capaz de enganchar a cualquiera y aunque su emisión ya acabó en Telecinco, todavía se puede ver en español en Mitele.

5. Hercai en Nova y Atresplayer

Hercai plantea la historia de amor y venganza entre Miran y Reyyan, una pareja que trata de luchar contra sus propias familias para estar juntos. Está serie turca es una de las grandes apuestas de Atresmedia en los últimos tiempos y no es de estrañar, porque está cargada de drama, pasión y tración, tres de los ingredientes que más les gustan a los amantes de las telenovelas.

6. Huérfanas en Divinity y Mitele

Si el mundo ya es complicado para una adolescente, mucho más para una que tiene que crecer sin su familia. Esta serie juvenil ya está gratis en Divinity y aborda las idas y venidas de cinco adolescentes que viven en un orfanato. Las escuelas públicas del barrio rechazan admitir a las jóvenes, que han sido humilladas y difamadas en la zona. Sin embargo, la subdirectora del centro consigue matricularlas en un prestigioso colegio privado. Sus protagonistas tendrán que lidiar con el rechazo de la sociedad y abrirse camino en su nuevo centro escolar. Conmovedora y enérgica, la historia de estas chicas pasa por la supervivencia, encarar el día a día, el amor, la amistad y la resistencia.

7. Mi hija en Atresplayer

Mi Hija. / Antena 3

Otra de las series turcas que han enamorado al público español de las cadenas generalistas es Mi Hija. Esta historia conmovedora protagonizada por un padre y una hija cuativó al público español en Antena 3 y ahora, se puede ver gratis en Atresplayer.

8. Love 101 en Netflix

Si eres fan de las ficciones turcas, seguramente conocerás esta serie. Creada en 2020, es estremecedora, enérgica y pasional. Cuenta la historia de unos estudiantes que se convierten en auténticos celestinos para hacer que su profesora se enamore del entrenador de baloncesto. Está doblada al castellano y la primera temporada tiene 8 capítulos.

9. Tierra Amarga en Antena 3 y Atresplayer

Tierra amarga. / Antena 3

Tierra Amarga está arrasando en Antena 3. Esta serie turca, que incluso ha plantado cara a Sálvame llegándolo a superar en share en varias ocasiones, narra la historia de un amor legendario con un destino trágico que es capaz de enganchar a todo aquel que la empieza a ver.

10. The Gift en Netflix

De suspense y mucho más explícita que las series turcas tradicionales, The Gift es una misteriosa serie que cuenta con dos temporadas en Netflix. Narra la vida de una artista que emprende un viaje de autodescubrimiento al tiempo que va destapando los secretos de unos restos arqueológicos que tienen relación directa con su pasado. Cuenta con dos temporadas y puede verse doblada al castellano.

11. Mujer en Atresplayer

Mujer. / Antena 3

La exitosa serie turca de Antena 3, Mujer, que plasma la historia de lucha de una madre coraje, se puede ver en español en Atresplayer, así que si te la perdiste cuando la emitieron por televisión, todavía estás a tiempo de verla.

12. Nos conocimos en Estambul en Netflix

Nos conocimos en Estambul (ETHOS). Sentimental pero dramático y explícito. Este drama turco habla de un grupo de personas que trata de derribar barreras socioculturales y hacer frente a sus temores internos. Tradición, religión y relaciones se entremezclan en esta serie considerada de culto por muchos seriéfilos. Puede verse doblada al castellano y, por el momento cuenta con una temporada de 8 episodios.

13. Amor a segunda vista en Divinity y Mitele

Esta comedia romántica de factura turca también se encuentra en emisión en Divinity y está protagonizada por la actriz de Mujer. Zeynep y Fatih coinciden por casualidad en el mismo vuelo de regreso a Turquía y ninguno quiere reencontrarse con sus seres queridos para tener que darles explicaciones. Por un lado, Zeynep Taşkın no quiere contarle a Fatih que su novio la abandonó y que ahora es madre soltera de un niño; mientras que Fatih es un millonario que no quiere casarse con la mujer que sus padres han decidido. Al final, comparten su historia el uno con el otro y deciden solucionar sus problemas fingiendo que son pareja. La farsa dura un tiempo hasta que finalmente acaban enamorándose.

14. Infiel en Antena 3 y Atresplayer

Infiel fue la heredera de Mi Hija. Esta serie, que cogió el relevo en Antena 3 a la historia de Oykü, cuenta cómo una joven descubre que su marido está siéndole infiel. A la serie no le falta nada: drama, suspense, pasión y traición. Lo tiene todo y se puede ver en español en Antena 3 y en Atresplayer.

15. Luz de esperanza en Divinity y MiTele

Esta ficción turca cuenta la emotiva historia de una madre, un padre y una hija por volver a ser una familia. Una niña que fue robada y ha crecido sin saber su verdadero origen. Un padre que tras ingresar en prisión ha reemplazado el amor a su esposa por un profundo odio. Y una madre a la que sus parientes han despojado de su futuro, felicidad y fortuna. Luz de esperanza ya puede verse en Divinity y está protagonizada por Isabella Damla Guvenilir ('Elif'), joven promesa de la interpretación turca, Fatih Ayhan ('Habitación 309') y Gülsah Aydin ('Yasak Elma'). Se puede ver en Divinity y Mitele.

16 . El hombre equivocado en Nova y Atrespalyer

Todavía en emisión, esta es una de las series románticas que más está tocando el corazón del público. Protagonizada por las estrellas turcas Can Yaman y Özge Gürel, cuenta la historia de Özgür, un joven mujeriego y adinerado que ha perdido la fe en el amor. Ezgi es una romántica empedernida que siempre acaba enamorándose del hombre equivocado. Una casualidad del destino hará que sus caminos se crucen. Se puede ver en Nova y Atresplayer.

17. Me robó mi vida en Divinity y Mitele

Me robó mi vida. / Mitele

Secretos, decepciones y enfrentamientos familiares en esta serie que tiene todos los ingredientes para conquistar al gran público. İlyas y Nuran llevan más de veinte años ocultando a todo el mundo que una de sus dos hijas no es suya. Su verdadero padre es un empresario millonario. Además, se encuentran en reemisión series como Içerde: nada es lo que parece y Kuzey Güney: dos hermanos y un mismo amor. Se puede ver en Divinity y en Mitele.

18. Hakan, el protector en Netflix

Hakan, el protector. Él no lo sabe, pero está vinculado a una antigua orden. Enigmática y poderosa, esta serie de ficción se centra en un extraordinario joven que descubre que el destino de todos los habitantes de Estambul está en sus manos y deberá hacer todo cuanto esté en su mano para protegerlos. Acción, esperanza y anhelos se entremezclan en esta historia donde el actor Çagatay Ulusoy interpretará al elegido: Hakan. Puede verse con doblaje en castellano y tiene ya 4 temporadas en la plataforma.

19. Mar de amores en Nova y Atresplayer

La serie turca Mar de amores se centra en la historia de Ali y Cemile, un matrimonio aparentemente perfecto que tiene cuatro hijos. Él es capitán de barco y pasa largas temporadas en alta mar. Un día, tras uno de sus viajes, su esposa encuentra una carta que acaba con todo su mundo. En ella descubre que su marido le es infiel con otra mujer: Caroline. A partir de ese momento, las vidas de todos los protagonistas dan un giro, pero ya nunca será lo que era.

20. Lobo en Netflix

Una buena dosis de acción. Este emocionante thriller policíaco se basa en la historia de una unidad de seguridad especial que tiene que llevar a cabo arriesgadas misiones. La tragedia, los peligros y el mal les acechan tanto en el trabajo como en el terreno más personal. Su protagonista es Kaya que se une a esta unidad tras una dura pérdida. Puede verse doblada al castellano y tiene una temporada con 6 capítulos.

21. Stiletto Vendetta en Dizi de Mitele Plus y Amazon Prime Video

En Stiletto Vendetta, una serie turca que se puede ver en español en las plataformas de pago de Mitele Plus y Amazon Prime video a través del servicio Dizi, se puede ver a cuatro amigas de la infancia que se reencuentran convertidas en mujeres triunfadoras.

22. Amor, lógica, venganza en Divinity y Mitele

¿Puede el amor volver a sus vidas tras separarse? Años después del divorcio de Esra Erten y Ozan Korfali, sus caminos vuelven a cruzarse y Esra comenzará a trabajar en la empresa que dirige su ex. Ya no son tan jóvenes y tienen las cosas más claras, pero eso no impedirá que no pasen por situaciones comprometidas.

23. Paramparça: vidas cruzadas en Nova y Atresplayer

Paramparça continúa emitiéndose a diario en nuestro país y ha conseguido captar la atención del gran público gracias a este relato. Gülseren es una joven humilde que sufre un accidente y es trasladada al hospital para dar a luz a una niña. Al mismo tiempo y en el mismo centro, una mujer adinerada llamada Dilara también se pone de parto. Por un error, las bebés son intercambiadas y llevarán la vida de la otra. 15 años después, empieza a salir la verdad y las familias tendrán que reaccionar y gestionar la situación. Se puede ver esta serie turca tanto en Nova como en Atresplayer.

24. Ada Masali (El cuento de la isla) en Divinity y Mitele

Ada Masali. / Divinity

En esta serie turca de gran éxito, el amor vuelve a florecer. Su argumento es este: Haziran adora su vida en Estambul pero acepta mudarse a una exótica isla del golfo de Esmirna cuando le proponen un traslado, y allí conocerá Poyraz y ya no podrán separarse. Ada Masali se puede ver gratis en español en Divinity y en Mitele.

25. Fatmagul en Atresplayer

Fatmagul fue una de las primeras series turcas que aterrizó en nuestro país y todavía puede verse gratis en Atresplayer. Esta ficción cuenta la historia de una joven que es violada por un grupo de cuatro hombres, y luego obligada a casarse con uno de ellos que, por haber estado borracho, no recuerda si participó o no en la agresión.

26. Mi hogar, mi destino en Mitele

Mi hogar, mi destino. / Imagen promocional

El catálogo de Mitele incluye gratis Mi hogar, mi destino, otra de las series turcas que ha emitido en español Mediaset. En este caso, la trama gira en torno a Zeynep, una niña humilde que es adoptada por una familia rica pero después, regresa con su madre biológica.

27. Madre en Atresplayer

La jovencísima protagonista de Mi Hija hizo antes Madre, una serie turca dramática que narra la historia de una profesora que descubre que una de sus alumnas podría estar sufriendo malos tratos en casa y decide adoptarla. Juntas ambas emprenden una vida nueva. Madre se puede ver gratis en Atresplayer.

28. Omer, sueños robados en Mitele Plus

En Mitele Plus, bajo pago, se puede ver Omer, sueños robados. Esta telenovela turca sigue la vida de una joven que ha pasado sus últimos cinco años de vida criando a un niño que su propio padre quería vender.

29. Futigiva en Atresplayer

Otra de las series turcas del catálogo de Atresplayer es Fugitiva, una telenovela que plasma la historia de Nefes, una mujer que fue vendida como esposa a un empresario que la mantuvo encerrada en una mansión durante años pese a que ella y su hijo intentaron escapar sin éxito.

30. Dulce venganza en Divinity y Mitele

Dulce venganza. / Divinity

En Divinity y en Mitele se puede ver también Dulce venganza, una serie turca en español que plasma la vida de Pelin, una joven que está decidida a casarse con el hombre de sus sueños, pero a quien dejan plantada en el altar.

31. Trama de amor en Mitele

En Miele se puede ver Trampa de amor, una serie turca que estuvo en emisión hasta 2020 y en la que la trama gira en torno a un engaño de amor. En esta ficción no falta el drama, los celos y los engaños. ¡Está cargadita de emociones!

32. Amor de contrabando en Amazon Prime Video y Mitele Plus + Dizi

En el catálogo de Amazon Prime Video también hay series turcas que se pueden ver en español. Amor de contrabando (también disponible en Mitele Plus si se cuenta con el servicio adicional de Dizi), cuenta la historia de Omar, un policía que pierde a su prometida de una manera muy sospechosa y que está decidido a investigar qué es lo que ha ocurrido.

33. Mi mentira más dulce en Mitele Plus

Esta serie turca está disponible bajo pago en Mitele Plus y narra cómo la mujer de Nejat, incapaz de asumir sus responsabilidades, abandona a su marido y a su hija sin darles ninguna explicación. Esto lleva al joven a tomar las riendas y escoge, ocultar a su hija que su madre se ha marchado para siempre y hacerle creer que algún día volverá.

34. Habitación 309 en Mitele Plus

Habitación 309 se puede ver completa en Mitele Plus. Esta es su trama: En un vídeo póstumo, un millonario anciano declara que el primer nieto que se case y tenga un hijo, obtendrá toda su parte de la compañía familiar. Desesperadas por obtener esa fortuna, las madres se apresuran a establecer citas a ciegas para sus hijos, y como resultado de una de estas —en la que, por cierto, el joven tiene una cita con una chica que estaba esperando a otro hombre llamado igual— llega un embarazo

35. Sühan: Venganza y amor en Amazon Prime Video

Esta serie de 2016 está disponible en Dizi, dentro de Amazon Prime Video en español y en turco. La ficción narra la historia de Cesur, quien regresa al pueblo de su padre con un plan elaborado para vengar su muerte. Sin embargo, allí se encuentra con Suhan, la hija del supuesto asesino de su padre, y esto lo cambia todo.

36. Indina Ask: amor obstinado en Mitele Plus

En Mitele Plus se puede ver Indina Ask: amor obstinado, una serie turca en la que el amor es la clave: dos empleados de una tecnológica de Estambul se conocen en el trabajo y protagonizan una romántica historia repleta de incidentes.

37. No sueltes mi mano en Mitele Plus

No sueltes mi mano pasó primero por Divinity y ahora está disponible en la plataforma Mitele Plus. En esta telenovela se narra la historia de Azra, una mujer luchadora y optimista que estudia en Estados Unidos para tratar de alcanzar su ansiado objetivo: convertirse en una chef reputada.

38. Hayat en Mitele Plus

Hayat, amor sin palabras / Imagen promocional

También en Mitele Plus se encuentra Hayat, otra serie turca protagonizada por la Hande Erçel, la actriz de Love is in the ahir. En Hayat se cuenta la historia de amor indestructible entre Hayat, una joven que busca trabajo en Estambul después de graduarse, y la de Murat, un joven heredero de una gran compañía textil.

39. Elif en Nova y Atresplayer

Hasta 5 temporadas tiene esta serie protagonizada por Isabella Damla Güvenilir, Çağla Şimşek y Selin Sezgin. La trama se centra en Melek, una sirvienta que se enamoró de Kenan, el primogénito de la familia Emiroğlu para la que trabajaba. Kenan también se enamoró de ella, pero la famila de este y sobre todo su madre, se interpone en la relación y decide jugar sus cartas para que su hijo y la sirvienta nunca puedan estar juntos. Melek se queda embarazada y es desterrada por la madre de su enamorado. Ella piensa que le ha abandonado pero Kenan nunca supo del embarazo. La hija de ambos es Elif, que nace mientras su padre se casa con otra mujer, Arzu. Al tiempo, Melek emprende una relación con un tipo ruin y violento que tiene planes para vender a la pequeña Elif. Se puede ver en Nova y en Atresplayer.

40. Te alquilo mi amor en Mitele Plus

Esta serie de televisión turca, disponible en la plataforma de pago Mitele Plus, cuenta la historia de amor de Dafne y Ömer, una pareja que se empieza su aventura en muy extrañas circunstancias: la tía de Ömer paga a Dafne para que trate de enamorarlo y esta acaba trabajando como su asistenta persona

41. Içerde en Mitele Plus y Amazon Prime Video

Otra de las series turcas en español que comparten los catálogos de Mitele Plus y Amazon Prime Video con Dizi es Içerde (Venganza). Este esta es su trama: Sarp es un hombre idealista y temerario. Él carga con una gran culpa desde la infancia: el secuestro de su hermano menor Umut mientras estaban jugando. En lo profesional Sarp es un policía que se infiltra en la organización criminal de Celal para acabar con él y alcanzar la paz en Turquía. ¡Su vida está llena de intrigas y aventuras!

42. Dolunay en Mitele Plus

Dolunay es una serie turca producida en 2017 que se puede ver completa en español en la plataforma de pago Mitele Plus. Esta serie, protagonizada por Can Yaman, narra la historia entre un chico adinerado y la cocinera que trabaja en su casa.

43. En todas partes tú en Mitele Plus

Los usuarios de Mitele Plus pueden ver en esta plataforma En todas partes tú, una comedia romántica turca en la que dos jóvenes muy distintos compran, sin saberlo, la mitad de una casa que creen poseer por completo y se ven obligados a convivir bajo el mismo techo.

44. Amar es primavera en Mitele Plus

En Amar es primavera, una de las series turcas del catálogo de Mitele Plus, Öykü y Ayaz se conocen de forma fortuita en una ocasión, y el azar quiere que se reencuentren. Pronto se enamoran profundamente, pero en seguida surgen dificultades que pondrán a prueba la fortaleza de su amor.

45. Erkenci Kus: Pájaro soñador en Mitele Plus

Erkenci Kus, la serie protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir, plasma la historia de amor entre una joven soñadora que quiere ser escritora, pero acaba trabajando en una agencia de publicidad y Can, el hijo del dueño de la compañía. Se puede ver completa en Mitele Plus.