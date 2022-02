10 frases de canciones de Ozuna para tatuarse o dedicar

Ozuna es uno de los artistas urbanos con más éxitos alrededor del mundo. Con cada uno de sus lanzamientos, la expectación es máxima. Echando un vistazo a sus cifras con más de 34 millones de suscriptores en YouTube, más de 35 millones de oyentes en Spotify o 22 millones de seguidores en Instagram, podemos pensar que su puesto como estrella global está más que asegurado. Pero nada cae del cielo y nada es casual. El músico puertorriqueño lleva trabajando desde los 12 años, cuando se sintió atrapado por primera vez por la música y comenzó a desarrollar sus habilidades en la composición.

Ahora que el cantante y compositor lanza nuevo material, Ozutochi, es buen momento para repasar algunas de sus mejores canciones en busca de los versos más emblemáticos para que los tengas muy en cuenta para dedicar o, por qué no, para tatuarte.

1. De 'Vaina Loca'

Ya en la primera estrofa de esta canción extraída de Aura, Ozuna y Manuel Turizo tienen una frase muy romántica que daría para tatuaje o para lo que quieras: "Tú tienes todo lo que quiero para mí". También, en el estribillo suena eso de "Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va".

2. De 'Una Locura'

Esta canción de Enoc, su último disco, hay varias frases que muchos recordaréis y que merece la pena destacar: "No se cansa, parece no tener final / Lo nuestro es una locura" es un verso que podría encerrar muchos significados en referencia a una relación. También hay una, mucho más corta y directa, pero que podría servir para empoderarse: "Te pones insanity porque soy tu debility".

3. De 'Del Mar'

También forma parte de Enoc y en ella encontramos una frase muy significativa: "Algo natural no tiene compe", un verso aislado en este tema que mezcla castellano e inglés pero que puede servir para reivindicar nuestros cuerpos, sean como sean.

4. De 'Criminal'

Este tema con Natti Natasha fue un increíble hit que aún resuena en las cabezas de muchos de nosotros, pero hay una frase muy chula para la posteridad que no es la mítica "Criminal, cri-criminal", sino una que pasa más desapercibida y que funciona como toda una declaración de intenciones: "Tú eres un delito que yo quiero cometer".

5. De 'Dile que tú me quieres'

En este tema, Ozuna lucha por ser respetado por la familia y amigos de su chica. En su defensa, canta versos como este: "Los mejores sentimientos vienen / de quien tiene corazón de piedra".

6. De 'Ibiza'

En esta canción extraída de Aura y dedicada a la isla pitiusa, Ozuna se declara fan de esta preciosa tierra mediterránea. En una de sus estrofas encontramos el siguiente verso: "No se me olvida esa noche en Ibiza / Un beso, el alma me friza".

7. De 'Haciéndolo'

También de su álbum Aura es esta canción tan sexual que albergaba en su letra perlas como esta: "Es un secreto lo que hacemos aquí", y que podríamos tatuarnos cerca de un lugar explícito del cuerpo.

8. De 'Noches de Aventura'

Y de una canción sexual a una más sensual. Noches de aventura se encuentra en su disco Odisea y tiene varias frases que nos gustan: la profunda "No estoy contigo pero siento que te quiero" o la evocadora: "Noches de aventura las que he soñado yo".

9. De 'Envidioso'

En esta canción que Ozuna canta con Ovi, ambos artistas entonan frases como flechas y también tienen alguna que puede servir para defendernos de las críticas o los momentos de bajón: "El envidioso quiere verme mal".

10. De 'Señor Juez'

Uno de sus más recientes lanzamientos tiene título sentenciatorio. Si escuchamos bien la letra, hay unos versos que merecería no perder de vista: "Yo que tantas veces le advertí / Que por hombres como tú no vale la pena sufrir".