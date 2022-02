David Beckham presume de su hijo Cruz cantando para felicitarle por sus 17 años

Parece que ninguno de los hijos de David Beckham seguirá la senda futbolística de su padre, estrella inolvidable del Real Madrid y Manchester United, entre otros equipos, además de la selección inglesa.

No obstante, no parece que sus descendientes vayan a estar exentos de algún otro tipo de talento, aunque no sea en el campo de fútbol. A la vista está el vídeo que ha subido David de su hijo Cruz cantando y tocando la guitarra.

La razón de compartir esta publicación en Instagram no ha sido otra que para felicitarle por su cumpleaños, ya que ayer, 20 de febrero, Cruz Beckham cumplió 17 años.

"Feliz cumpleaños, chico grande. Te queremos a ti y a esa personalidad tan fresca que tienes. Sigue siendo así", escribió el ex-futbolista en su perfil oficial de la citada red social. Junto al texto, el vídeo de su tercer hijo (eso sí, con unos años menos de los que acaba de cumplir) al que hacemos referencia:

Como vemos, se basta él solo con su guitarra para interpretar Love Yourself, una de las canciones más populares de Justin Bieber. Entre los comentarios hay unanimidad: "Brillante, Cruz tiene mucho talento" o "ha nacido una estrella". ¿Lo veremos algún día dedicándose profesionalmente a la música?

Los hijos de David Beckham

Brooklyn Beckham es el mayor de los cuatro hijos de David y Victoria. Jugó al deporte de su padre durante unos años, pero finalmente se ha decantado por otro camino. Actualmente, se interesa por la fotografía, es modelo y, además, está comprometido con la actriz Nicola Peltz desde julio de 2020.

El segundo de los hermanos es Romeo, y también se ha decantado por el mundo de la moda. El tercero es el citado Cruz y, por último, Harper es la pequeña de la familia, que cumplirá 11 años en verano de este 2022, y ya la hemos visto en un montón de fotos tiernas junto a sus padres.