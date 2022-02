Así iba a ser ‘Ay mamá’ de Rigoberta Bandini: “Tú que has sacado por tu c*** mi cabeza”

En menos de dos meses, Rigoberta Bandini se ha posicionado como una de las artistas del momento gracias al innegable éxito de Ay Mamá. La canción con la que se presentó al Benidorm Fest 2022 se ha convertido en un himno, cuya letra será cantada por millones de personas en los próximos años. Aunque finalmente la ganadora del certamen es Chanel y su SloMo, Bandini se lleva una nueva oleada de fans. Además, la joven estará en algunos de los festivales más famosos del panorama nacional.

Ahora, cuando ha pasado un mes desde que conocimos a la ganadora del Benidorm Fest, Rigoberta Bandini ha concedido una entrevista a El País donde ha hablado sin tapujos sobre la canción y su actuación.

Rigoberta ha compartido el bonito ritual que tuvo junto a su equipo justo antes de salir al escenario en la final:

“Nos abrazamos todos y, aunque no tenía pensado decir nada, les dije: ‘No es tan importante’. Me salió del alma. Pero era necesario pensarlo: ‘No es tan importante, tenemos que disfrutarlo porque si no, no vale de nada’. Esto tiene sentido en la medida en que lo pasemos bien. Así que no: no es para nada tan importante. Tenemos mogollón de cosas por el camino; para empezar, una gira increíble este verano y seguramente muchas experiencias”

Rigoberta también ha confesado que la final se le paró el pinganillo en medio de la canción y que no podía escuchar la base musical: “Se me paró justo cuando ‘Tú que amarraste…’ y me lo saqué. Yo pensaba que se notaría mi cara de pánico, pero vi la actuación después y pensé: “Coño, qué bien he disimulado”.

Sin duda, nadie se dio cuenta de que había tenido un fallo en ese momento y la estrella continúo cantando como si nada.

La letra original de Ay mamá

Rigoberta Bandini ya contó que la canción empezó a escribirla hace siete años, mucho antes de que ella misma supiera que iba a ser madre. En un principio, tal y como ha confesado en la entrevista de El País, no iba a estar el preestribillo de “Mamá, mamá, mamá, paremos la ciudad”. Tampoco la palabra Delacroix.

Además, el principio de la canción empezaba con una imagen más gráfica del parto:

“El principio era: ‘Tú que has sacado por tu coño mi cabeza, perdóname antes de empezar por ser grosera’... Imagínate. En ese momento hacía canciones mucho más punkis. Cuando la recuperé, lo primero que pensé fue: ‘Si hago esto, no me seleccionan para el Benidorm Fest”

Además, la intérprete de Perra quería que la canción fuese más universal y que pudiese ser escuchada por todo tipo de personas: desde niñas hasta abuelas.

Al final, Rigoberta dio con la tecla indicada y compuso un himno musical perfecto que cantaremos durante muchos años.