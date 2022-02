La demo de ‘FAR: Changing Tides’ se pone en marcha

Mientras el viaje de tres años de desarrollo de Okomotive se acerca a su fin, FAR: Changing Tides celebra su inminente lanzamiento. Antes de su estreno el 1 de marzo en Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch, Steam y Epic Store la compañía ha puesto en marcha una demo para los jugadores de PC en Steam NextFest.

Del 21 al 28 de febrero podrás poner a prueba tus habilidades de navegación y experimentar un viaje de meditación a través de un mundo sumergido mientras te enfrentarás a rompecabezas en tierra y te sumergirás bajo las olas en un poderoso barco.

Basándose en la experiencia reflexiva de FAR: Lone Sails, el próximo título complementario, FAR: Changing Tides incluye una verticalidad añadida en los escenarios. Los jugadores podrán ahora sumergirse bajo las olas y explorar la civilización sumergida que una vez fue el hogar del protagonista Toe, así como otras características originales nuevas en el universo FAR.

Mientras abordan los diversos rompecabezas en tierra y bajo las olas, los jugadores aprenderán las habilidades necesarias para controlar y mejorar tanto un velero como un submarino. Eleva el mástil e inclina las velas o utiliza los limitados recursos de combustible para encender la caldera y alimentar un poderoso motor, todo ello mientras la dinámica banda sonora responde a las interacciones del jugador para ofrecer una experiencia única y relajante.

El diseñador jefe y cofundador de Okomotive, Don Schmocker, ha declarado: "Añadir una función sumergible al universo de FAR parecía una progresión natural para la serie, ya que permitía a los jugadores explorar las ruinas que hay debajo, en lugar de limitarse a navegar por encima de ellas. Añadió una profundidad emocional que los desolados páramos de Lone Sails tenían y un nuevo elemento a algunos de nuestros puzzles, además de animar a los jugadores a involucrarse con su vehículo de una manera más profunda y satisfactoria".

La historia de FAR: Changing Tides

Zarpe y descubra las maravillas de un mundo inundado y lleno de misterio. Sumérgete en profundidades desconocidas en busca de combustible y salvamento. Idea soluciones innovadoras para superar obstáculos intrincados y desentierra reliquias olvidadas perdidas en el tiempo. Experimente la emoción de capitanear un barco marítimo único con mente propia. Más que un barco, es es un amigo. Juntos desafiarán alta mar, navegarán intensas tormentas y sondearán los peligros de una profundidad salada, creciendo como una asociación inseparable.

Enfréntate tanto a lo fantástico como a lo familiar en un entorno ricamente detallado para cautivar y cautivar. Desde costas inhóspitas bañadas por las mareas hasta cuencas desoladas en valles de bosques inundados y enclaves sumergidos congelados en el tiempo, cada ubicación pintada con cariño cuenta su propia historia.