Marta López comparte la reflexión que sacó viendo la entrevista de Bertín Osborne a Ana Obregón

Después de ver varios avances de la entrevista de Bertín Osborne a Ana García Obregón teníamos una cosa clara, este lunes noche íbamos a llorar viendo Mi casa es la tuya. La primerra entrevista de la actriz y presentadora tras la muerte de su hijo, prometía muchos momentos de emotividad y así fue.

Un relato desgarrador de lo que supusieron para ella los últimos días con su hijo y su despedida. Y tras su muerte, el tener que seguir viviendo sin su Álex. Un testimonio que solo pueden comprender en su totalidad los que hayan pasado por una tragedia así.

Sí, hubo momentos también para las risas porque la vida sigue y los amigos están ahí para levantarle a uno el ánimo. Y así supimos que Bertín y Ana hubo tiempo en el que estuvieron liados o que Ana se casó con Isabel Pantoja en la boda de Luis Rollán. Y es que esta mujer tiene anécdotas para escribir varios libros.

Fueron muchos los que siguieron en directo la entrevista. Muchos los que se emocionaron con las palabras de Ana. Y muchos los que sacaron una reflexión viendo este programa y una de esos muchos fue Marta López que quiso compartir la suya en redes.

La reflexión de Marta

“Ayer mientras miraba el mar pensaba en lo complicado que hacemos todo, con lo fácil que es… Por edad ya he vivido más de media vida con lo cual para mí hace tiempo empezó la cuenta atrás y pensaba que sólo me arrepiento de tres cosas en toda la vida, suelo aprender de los errores, no me cuesta pedir perdón y he perdonado muchas veces, es la única manera de poder seguir libre”, compartía la colaboradora de Sálvame junto a varios posados en bañador.

“Salud, Salud para mis hijos y los míos ya es lo único que pido. Tengo el corazón encogido viendo a Ana Obregón, que lección de vida, a todos los papis y mamis que hayáis pasado por eso, mis más sinceros respetos esto sí que es una desgracia. Todo mi amor a todos los papás y mamás ❤️”, terminaba diciendo, solidarizándose con los que han pasado un trago tan amargo como el de Ana.

Y como ella seguro que pensó más de uno viendo el programa de Telecinco.