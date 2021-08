Marta López ya tiene su primer posado con su novio Rubén y su primera declaración de amor pública

Marta López siempre ha asegurado que no ha sido muy afortunada en el amor. Ha tenido varias parejas, pero parece que no ha llegado a encontrar a su media naranja. Aunque eso podría haber cambiado.

Tras salir de Supervivientes no tardó en ilusionarse con un nuevo chico, en esta ocasión doce años menor que ella. Es un policía andaluz afincado en Madrid que parece haberle robado el corazón.

Aunque la colaboradora había hablado de su chico, hasta ahora no habían publicado una foto juntos. Pero eso ha cambiado y Rubén, que es así como se llama, ha publicado su primera foto juntos. Una imagen de ellos en blanco y negro en la que podemos verles abrazados mientras ella sonríe.

Declaración de amor

Y por si la imagen no fuera suficiente, ha añadido una bonita declaración de amor y agradecimiento. “La vida es maravillosa y otras tantas cruel... unas veces te da y otras te quita. Hace muy poco mi papá me dejó, me arrebataron parte de mi vida, él lo era todo para mí, pero tuve la suerte de que alguien tan maravillosa como tú me acompañara y sobre todo me arropara”, contaba sobre el apoyo que le ha dado Marta tras la muerte de su padre.

Y ahí no quedaba la cosa. “Gracias @martalopeztv por aparecer en mi vida en el momento oportuno, por ilusionarme por ayudarme a creer, por apostar y sobre todo por hacerme sentir. Por estar en estos momentos tan duros pero por querer compartir todos los buenos que nos lleguen. Porque la vida es cuestión de arriesgar y sólo así uno podrá saber si se ha equivocado…y la verdad… es que yo acerté”, terminaba escribiendo, dejando claro lo mucho que apuesta por esta relación.

Respuesta a tanto amor

Y con semejante demostración pública de amor, Marta no ha podido dejar de dar su réplica a estas bonitas palabras. "Nadie podrá llenar el vacío que ha dejado tú papi, gracias a ti por dejarme estar a tu lado en este momento tan duro, pero tienes que saber que quiero vivir todo lo que la vida nos traiga bueno o malo, pero a tu lado. Te quiero", contestaba ella.

La pareja está viviendo esos primeros momentos tan bonitos de un amor que comienza. Ya veremos si en esta ocasión es la definitiva para la colaboradora.