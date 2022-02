Mamen Mendizábal vuelve disfrazada de Wonder Woman y sus compañeros de laSexta alucinan

Mamen Mendizábal vuelve a la acción. Después de dejar Más vale tarde en manos de Cristina Pardo e Iñaki López, la presentadora de laSexta regresa con una explosiva promo en la que deja atrás a la periodista más seria y se muestra entregada al entretenimiento y la comedia.

Fue en julio de 2021 cuando Mendizábal se despedía de Más vale tarde con un reivindicativo y emotivo mensaje: "A mí me mueve la justicia social, la pelea a cara descubierta por hacer de esta una sociedad donde ser mujer o ser gay no sea ser menos automáticamente, por luchar para que este país no sea una eterna batalla que huela a naftalina".

Y seguirá batallando, aunque de manera diferente, tal y como hemos podido ver en el anuncio que laSexta ha empezado a mover en sus canales de difusión y donde se confirma que, efectivamente, Mamen Mendizábal volverá a la acción...literalmente.

En el vídeo en cuestión podemos ver a la madrileña caracterizada de Wonder Woman. De hecho, recrea una de las escenas más icónicas de la película centrada en la superheroína que interpreta la actriz Gal Gadot. ¿Quieres ver el resultado? Mira cómo es el 'comeback' de Mamen Mendizábal a laSexta.

Las reacciones en Twitter

Una promo así no puede pasar desapercibida y la de Mamen Mendizábal no lo ha hecho. Amigos y profesionales de laSexta no han tardado en reaccionar en Twitter a la escena en la que la presentadora interpreta durante unos segundos a la Mujer Maravilla de DC. Estos son algunos comentarios que se han visto en la red social del pájaro azul:

Todavía no se sabe en qué anda metida la periodista, aunque todo parece indicar que esta vez se alejará de la información pura y dura de Más vale tarde y probará suerte con el tipo de entretenimiento que hace laSexta.