Aquaman y Wonder Woman se suman a ‘The Flash’: ¿Qué otras caras veremos? De Michael Keaton a Maribel Verdú

Aunque Marvel Studios vaya a marcarse su primer gran tanto en el tema multiversal con Doctor Strange en el Multiverso de la Locura -si es que no lo ha hecho ya con Spider-Man: No Way Home-, DC se incorporará al mismo también a lo grande. Lo hará en The Flash, su apuesta para el próximo otoño, que cada vez tiene mejor pinta.

Pero la primera película en solitario del héroe más veloz de la factoría no será una simple aventura contando sus orígenes; sobre todo porque ya se presentó en La Liga de la Justicia, más aún en la versión de Zack Snyder. La primera apuesta por Barry Allen será, más allá de apariencias, toda una oportunidad para que DC empiece a hacer las cosas bien.

Su calendario de estrenos actual no tiene a nadie descontento, aunque su recorrido por cines sí que tiene alguna otra turbulencia: desde la fallida Batman v Superman a aquel Escuadrón Suicida cuya secuela apenas varió su título intentándola obviar; pasando por proyectos que se quedaron en el cajón como la película de Batman con Ben Affleck portando la máscara. Por todo ello, The Flash intentará unificarlo todo acuñándole la coherencia que los agujeros de guion necesitan, y que solo un multiverso puede arreglar.

Por ello la noticia de que Wonder Woman y Aquaman -Gal Gadot y Jason Momoa- se incorporan al casting no es una sorpresa, aunque sí muy relevante: a falta de Cyborg y Superman -que no parecen sumarse al proyecto-, todos los miembros de la película más importante de ese universo estarán presentes. ¿Quizá para dar un paso decisivo dentro de la franquicia?

Un reparto insólito

Este reinicio -de producirse finalmente, tal y como todos los factores indican- será totalmente revolucionario. Para empezar, destituirán al Batman de Affleck, que interpretará al justiciero por última vez en pantalla; y en su lugar nombrarán al de Michael Keaton como el principal en la franquicia. Algo que se explorará mucho más en Batgirl, pero que seguro dejará su marca en la película dirigida por Andy Muschietti.

Sin confirmar la presencia de Christian Bale, que encarnó a Bruce Wayne en la trilogía de Christopher Nolan, parece que el cupo de Batmen ya estará cubierto. En cuanto al de Superman, todo apunta a que Henry Cavill no aparecerá en la cinta; aunque sí que lo hará Sasha Calle en su debut cinematográfico como Supergirl.

Más allá de las mallas y las capas, otro papel secundario sigue siendo todo un orgullo para nuestro país: la actriz madrileña Maribel Verdú también forma parte de la película como la madre del protagonista. No es la primera vez que una española se incorpora a un proyecto de superhéroes -Elena Anaya, sin ir más lejos, fue una de las villanas de Wonder Woman-, aunque su participación en el proyecto dejará una presencia española que será la guinda en la que ya es la película de DC más ambiciosa de toda su historia en la gran pantalla.