Cruz Beckham debuta con 17 años en una portada de revista que genera polémica y abre un debate

El pasado domingo, la familia de David y Victoria Beckham celebró unida el cumpleaños de su hijo Cruz que cumplía 17 años y lo hacía soplando las velas de una tarta que dejaba claro lo fan que es de Billie Eilish.

Pero no ha sido la única sorpresa con la que ha celebrado estos 17 años. También ha debutado en la portada de una revista con una sesión fotográfica del prestigioso Steven Klein que ha fotografiado en más de una ocasión a sus padres.

De hecho, es que, en esta sesión, ha querido recrear algunas de las fotos de su padre. “¡@cruzbeckham protagoniza la portada de The Out Of Body Issue! 💕 Hace su debut en una revista con una foto de portada de Steven Klein que rinde homenaje a su padre, Cruz Beckham habla con @i_D sobre la mayoría de edad y el trabajo hacia su carrera en la música”, anunciaba la publicación en cuestión.

La portada es una foto en cuestión en la que podemos verle sentado con el pelo corto de color rosa, sus propias joyas que él mismo quiso añadir a la sesión y vestido solo con unos calzoncillos blancos y unos vaqueros bajados a la altura de los tobillos.

Imagen, sin duda, provocativa, que marca la línea de toda la sesión en la que aparece como un auténtico ‘bad boy’. Y eso, parece que, a algunos, dada su edad, no ha terminado de convencer por mucho que su padre haya asegurado en sus redes que se siente totalmente orgulloso del trabajo de su hijo.

“Cruz Beckham semidesnudo en la portada de una revista a los 17 años es un doble rasero. Imagina el ultraje si fuera una niña de 17 años”, escribía un tuitero. “¿Por qué está socialmente aceptado que Cruz Beckham se tome fotos en ropa interior, se agarre la entrepierna y muestre claramente que tiene tatuajes cuando tenía 16 años en el momento que se tomaron las fotos? y ¿por qué Victoria los promociona? Es un niño”, añadía otro.

“Cruz, el hijo de 17 años de Beckham, llámame anticuado, ¡pero estas fotos lo hacen parecer una prostituta adicta! Qué terriblemente triste”, escribía otro crítico con esta sesión. Y así se han ido multiplicando este tipo de mensajes que abren el debate sobre lo cuestionable o no que son este tipo de reportajes siendo menor de edad.

