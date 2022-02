Mahmood y Blanco se desnudan en la última portada de Vanity Fair Italia

Mahmood y Blanco han emocionado a toda Italia con su Brividi. Los italianos de 29 y 18 años enamoraron al público y al jurado del Festival de San Remo este mes de marzo, consiguiendo alzarse con la victoria. Ahora, los dos artistas han comenzado su carrera por ganar Eurovisión y coger el relevo de sus paisanos de Maneskin. Pero no lo van a tener nada fácil, nuestra Chanel con su SloMo también está sonando fuerte en las casas de apuestas.

Aunque todavía quedan muchas semanas para que conozcamos al ganador o ganadoras de Eurovisión 2022, Mahmood y Blanco se han convertido en dos de los artistas favoritos del país vecino. De este modo, las principales revistas italianas quieren a los jóvenes en sus portadas.

Este martes, 22 de febrero, la edición italiana de Vanity Fair ha lanzado su nueva portada. ¿Y quiénes son los protagonistas? ¡Efecticamente! Los intérpretes de la preciosa balada de Brividi. Lo curioso es que los dos chicos aparecen totalmente desnudos en la primera página. Al igual que la letra de su canción, donde se desnudan emocionalmente, Mahmood y Blanco hacen lo mismo con sus cuerpos.

Detrás de las fotografías están los artistas Luigi & Iango, talentos que han enamorado a la mismísima Madonna, entre otras estrellas. De este modo, para conseguir el espíritu y la fuerza de los dos cantantes, la portada los muestra desnudos, con dos palomas sobre los hombres y la mirada sobre el lector.

Los chicos se abren con Vanity Fair

En la entrevista, Blanco ha confesado que escribir música ha cambiado su vida: “Creo que todo el mundo tiene algo por lo que apostar: hay que sacar las pelotas e intentarlo, sea lo que sea”. Por apostar por la música dejó el fútbol y los estudios.

Blanco también ha hablado sobre lo que supuso Sanremo para él: “Lo cambió todo, y quizás el único que no ha cambiado soy yo. El riesgo ahora es cambiar, 'y eso sería una mierda, porque el éxito me ha llegado precisamente porque soy auténtico. No podría mantenerlo cambiando esta naturaleza".

Mahmood, quien ya tiene experiencia en Sanremo (representó a Italia en Eurovisión con Soldi en 2019), ha comentado lo importante que ha sido para él poder cantar este tema:

"Tanto la canción como el contenido han pasado. Me parece que las personas que apreciaron la canción viven sus sentimientos como yo, con total libertad. Nuestro país no necesita énfasis. O mejor dicho: políticamente, la necesidad está ahí, siempre lo está. La homofobia está presente en nuestra sociedad y espero que los principios del proyecto de ley Zan se hagan realidad lo antes posible. Siempre he hablado en defensa de los derechos, contra la discriminación de género. En el Festival de este año hubo una canción cantada por dos cantantes con dos historias de amor diferentes, dos experiencias completamente distintas. Cuando algo es natural, espontáneo y obvio, a la gente le da igual: hay que normalizar los sentimientos, no meterlos en un gueto".

Sin duda, Mahmood y Blanco se han desnudado emocional y literalmente en esta entrevista italiana.