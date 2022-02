El mensaje de voz que Tom Holland le envió a Simu Liu tras ver Shang-Chi

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos se convirtió en una de las mejores películas del 2021. Una producción de Marvel que cautivó a millones de personas de todo el mundo. Y es que esta cinta fue un éxito total en las taquillas: llegó a recaudar más de 432 millones de dólares en todo el mundo. ¡Una maravilla!

Pero las artes marciales del actor protagonista, Simu Liu, no solo han sido adoradas por el público, sino también por sus propios amigos y compañeros de trabajo. Si no que se lo digan a Tom Holland, que hasta hace poco ha visto la película y no ha podido resistirse en opinar.

Simu Liu revelou a mensagem de voz que Tom Holland lhe enviou logo após assistir ‘Shang-Chi’.



“Cara, acabei de assistir Shang-Chi, esse filme é incrível pra caral#@.” pic.twitter.com/EGvThPSPEx — Shang-Chi Brasil (@ShangChiBR) February 20, 2022

El pasado 20 de febrero, Simu se encontraba en la ceremonia de los Havdalah & BBYO Honors. Allí se subió al escenario y reprodujo a todos el mensaje de voz que el actor británico le envió después de ver la película. "Tío, acabo de ver 'Shang-Chi' y esa película es jodidamente increíble", expresaba Tom Holland en el audio. Acto seguido, se escucharon los gritos y los aplausos de emoción de su fandom. El mensaje, por supuesto, se ha convertido rápidamente en tendencia en redes sociales.

Está claro que este mensaje de apoyo le ha gustado mucho a Liu, pues mientras reproducía el audio en el rostro se veía que estaba disfrutando con el pedazo piropo que le habían lanzado. Asimismo, el actor de China expresó un bonito mensaje: "Así que supongo que la lección es: 'Trabaja muy duro y sigue tus sueños y tal vez algún día Tom Holland vea tu película y te deje una nota de voz' ". Sin duda, es muy bonito ver cómo los personajes de UCM se apoyan entre ellos.

Spider-Man y Shang-Chi, ¿juntos?

Ahora, la pregunta de oro es la siguiente: ¿Les veremos juntos? Todo es posible y más en el Universo Marvel, aunque todavía falta mucho para comprobarlo. Aún así Tom Holland y Simu Liu tienen planes diferentes: el pasado 21 de febrero, el británico fue noticia tras declarar su retiro "temporal" del cine, no sin antes de disfrutar del éxito de Uncharted y de acabar de grabar The Crowded Room, una serie para Apple TV.

Por su parte, el primer superhéroe asiático está preparando We Were Dreamers: An Immigrant Superhero Origin Story, su primer libro biográfico que verá la luz en mayo de 2022. Y a ti, ¿te gustaría ver a ambos actores en una película de Marvel?