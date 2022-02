Red Hot Chili Peppers: La ‘puñalada por la espalda’ de John Frusciante a Anthony Kiedis

"Sentí como si me estuvieran apuñalando por la espalda... fue una tortura", manifestaba Anthony Kiedis en su biografía. Se refería a la noche del 22 de Febrero de 1992, cuando John Frusciante 'saboteó' la actuación de Red Hot Chili Peppers ante millones de espectadores. Fue mientras tocaban en directo su mega hit Under the bridge. Han pasado 30 años de aquel incidente que precipitó su salida de la banda pocos meses después. Regresó dos veces más. La última, en Diciembre de 2019. Ya han anunciado el lanzamiento de un nuevo álbum, Unlimited love, para el 1 de Abril de 2022.

Frusciante: "Somos demasiado populares"

De todos los guitarristas que pasaron por las filas de Red Hot Chili Peppers desde que surgieron a principios de los 80's, destaca John Frusciante. Su incorporación a la banda californiana en 1988 para sustituir a Hillel Slovak - fallecido por sobredosis - supuso un cambio revolucionario en su sonido. Tenía entonces 18 años, pero ya era "un auténtico talento" y había estudiado a fondo teoría musical. "Sabía todo lo que yo no sé", revelaba Flea en el libro de 2004 Fornication: The Red Hot Chili Peppers Story. Y añadía: "Es un músico muy disciplinado. Lo único que le importa es su guitarra y sus cigarrillos".

Con el cuarteto liderado por el vocalista Anthony Kiedis, Flea al bajo, Chad Smith a la batería y John Frusciante a la guitarra, RHCP alcanzó la consagración, lo que no había logrado con sus tres primeros discos. Ya Mother's milk (1989) fue un gran éxito comercial. Pero Blood Sugar Sex Magik (1991), les llevó a la estratosfera. Catapultó a la banda al estatus de estrellas del rock internacional. Eso era justo lo que más odiaba el guitarrista. Ni se sintió cómodo haciéndolo ni le agradó la enorme y repentina popularidad. Según explicaba Kiedis en su autobiografía Scar Tissue de 2004: "John decía 'Somos demasiamos populares. No necesito estar en este nivel de éxito. Me sentiría más orgulloso simplemente tocando esta música en clubes como hacíamos hace dos años'".

Red Hot Chili Peppers, en 1990 / Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc

Kiedis: "Nos ignorábamos"

Las grietas entre la banda y el guitarrista empezaron a surgir. Y los problemas de adicción a las drogas se incrementaron. El descontento de John se hizo evidente en los conciertos de presentación de Blood Sugar Sex Magik. Las últimas fechas fueron un desastre, como explica Kiedis en su biografía: "Las cosas se habían deteriorado hasta tal punto de que no nos hablábamos, y si nos encontrábamos en algún sitio, nos ignorábamos". Frusciante se desconectaba a menudo del grupo y frecuentemente cambiaba la forma de tocar algunas canciones, lo que enfadaba mucho más a Kiedis.

La patada en el trasero

Así estaban las cosas cuando les invitaron a tocar en directo en el famosísimo 'late show' estadounidense Saturday Night Live. La noche del 22 de Febrero de 1992 se representó con toda su crudeza el enfrentamiento Kiedis-Frusciante.

John Frusciante llegó a los estudios de la NBC en Nueva York con el pie cambiado. Según escribió el vocalista en su autobiografía: "John se había metido heroína antes del show". Además de mantenerse apartado del grupo y permanecer aislado la mayor parte del tiempo, estuvo a punto de provocar un altercado físico con un miembro del equipo del programa. Y la cosa no terminó ahí: Madonna, invitada especial del show, le ignoró por completo. Y él mostró su enfado y se enfureció con la invitada estrella.

Llegó el momento en el que Red Hot Chili Peppers salió a tocar en directo la primera de las dos canciones previstas: Stone cold Bush. A pesar de la actitud ensimismada y de desapego de Frusciante, la actuación salió bien. Lo más destacable para los telespectadores fue ver a Kiedis dando una patada a Frusciante. Justo al final de la canción, cuando el vocalista empezó a hacer sus habituales piruetas, moviéndose como un poseído, se tiró al suelo. Y desde ahí, le lanzó una patada en el trasero al guitarrista. ¿Intencionada o no?.

El deliberado boicot

Todo se descontroló con la siguiente canción. La tensión era más que palpable cuando el grupo tocó el super hit Under the bridge. Ya previamente, Kiedis estaba preocupado: John era el responsable de darle la entrada después de hacer la intro con la guitarra. También debía hacer los coros y la segunda voz del estribillo. Y encima, el guitarrista aborrecía el tema por su enorme popularidad. Anthony no estaba seguro de lo que haría su compañero. Pero lo que hizo su compañero superó con creces cualquier cosa que hubiera podido imaginar.

Desde la primera nota, John desentonó. Improvisó deliberadamente la introducción de la canción tocando de forma disonante, desacompasado, y con acordes fuera de lugar. Parecía que su intención era confundir a Anthony, como así ocurrió. Y el remate final llegó con los coros: sustituyó la letra por estridentes aullidos. El lenguaje corporal del cantante lo decía todo. No le estaba haciendo ninguna gracia.

Red Hot Chili Peppers Under The Bridge Saturday Night Live 1992

"Fue una tortura... solo para fastidiarme"

"No tenía ni idea de qué canción estaba tocando o en qué clave estaba. Parecía como si estuviera en un mundo diferente. Estábamos en directo en la televisión, frente a millones de personas, y fue una tortura. Empecé a cantar en lo que yo pensaba que era la clave, aunque no fuera esa la clave que estaba sonando. Sentí como si me estuvieran apuñalando por la espalda y me estuvieran dejando en la estacada frente a toda América, mientras este tipo se había ido a un rincón en la sombra y tocaba algún tipo de experimento disonante desafinado. Pensé que lo estaba haciendo a propósito, solo para fastidiarme", escribió Anthony Kiedis en su biografía.

Sin embargo, John mantiene no es cierto que estuviera tocando fuera de tono y que su intención fue solo la de experimentar.

Deliberadamente o no, lo cierto es que a partir de ese día, todo se precipitó. La tirantez entre Kiedis y Frusciante creció tanto que, pocos meses después, en mayo de 1992, el guitarrista abandonó el grupo. Regresó en 1998, después de una cura de desintoxicación de la heroína, y permaneció en la banda durante más de 10 exitosos años antes de marcharse de nuevo - amistosamente esta vez. En Diciembre de 2019, Frusciante anunció que, una vez más, regresaba a la banda. Este último, y tercer capítulo de la historia de "RHCP con John Frusciante" todavía está por escribir. De momento se ha anunciado la publicación de su duodécimo álbum, Unlimited love, el 1 de abril de 2022.