El festival Primavera Sound se celebrará en Madrid y Barcelona en 2023

El festival Primavera Sound, uno de los referentes de nuestro país, se celebrará en Madrid y Barcelona en su edición de 2023. Acostumbrados a que tenga lugar en la ciudad condal, la organización ya ha hecho oficial la doble sede del año que viene con fechas incluidas.

Este anuncio llega poco después de que hubiera ciertas discrepancias entre los responsables del evento y el Ayuntamiento de Barcelona por la dificultad de que, como en 2022, se desarrollase durante dos fines de semana en el Parc del Fòrum de Barcelona-Sant Adrià de Besòs.

Se habló incluso de que podría abandonar la capital catalana pero, finalmente, no se llegará a tal drástica decisión. Alfonso Lanza, uno de los directores del famoso festival, ha explicado este cambio en una rueda de prensa. En primer lugar, quiso zanjar que no había ninguna polémica por la nueva ubicación: “El festival no se va de Barcelona, no hay polémica alguna”.

“Teníamos dificultades para consolidar el modelo. El Ayuntamiento de Barcelona está al tanto de todo. Trabajamos para consolidar en el formato habitual y esto no es nada más que añadir otra sede”, ha dicho, y Madrid, por público y las facilidades que han tenido, es la localidad elegida.

Y eso sucederá en 2023, con dos fines de semana de festival en las dos ciudades más importantes de España: los días 1, 2 y 3 de junio será en el Parc del Fòrum de Barcelona-Sant Adrià de Besòs; y el 8, 9 y 10 (el fin de semana siguiente) se hará en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey, en Madrid.

Además, han querido mostrar su agradecimiento “a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid y al Ayuntamiento de Arganda del Rey por todas las facilidades y entusiasmo con el que han estado y están trabajando con nosotros para que esta edición que tanta ilusión nos hace sea una realidad en 2023″.

Por otro lado, ya se ha confirmado que se podrá adquirir entradas combinadas para ambas ciudades. Algo que implica, a falta de ser oficial, que habrá tickets para una de las ciudades y, como cada año, para cada uno de los días. Antes de que esto suceda, la edición de 2022 nos espera en el primer y segundo fin de semana de junio con Dua Lipa, Lorde, o Tyler, The Creator, entre muchxs otrxs.