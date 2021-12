Los festivales que no te puedes perder en 2022: Mad Cool, Primavera Sound, FIB...

Después de un 2021 en el que la cultura estuvo cubierta de mascarillas y restricciones, lxs artistas de todos los estilos ya están anunciando sus giras. Evidentemente, aquí entran los festivales, que todo apunta a que volverán con más fuerza que nunca (siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan).

Este año viene cargado de música en directo en España, por lo que hemos recopilado los festivales que no te puedes perder en 2022. Estrellas nacionales e internacionales del más alto nivel y de todos los estilos se pasarán por los eventos más destacados: desde Christina Aguilera hasta Metallica, pasando por J Balvin o Nathy Peluso. ¡Qué pintaza tienen!

Mad Cool

Es uno de los festivales más multitudinarios de nuestro país y, tras un año en blanco, celebrarán una edición espectacular entre el 6 y 10 de julio de 2022 en la capital. Metallica, Imagine Dragons, Twenty One Pilots, Muse o Nathy Peluso son algunos nombres del extenso cartel de Mad Cool 2022, plagado de estrellas internacionales de todos los estilos.

Río Babel

Hace tan solo unas semanas, la organización de Río Babel soltó tres bombazos que encabezarán su edición de 2022: Dani Martín, C. Tangana y Residente. Madrid ya se prepara para tres días inolvidables.

Jardín de las Delicias

Madrid acogerá de nuevo Jardín de las Delicias, una de las citas imprescindibles para los amantes del pop rock nacional. Leiva, Nil Moliner, Dani Fernández o Álvaro de Luna no faltarán a este festival que se tuvo que aplazar a 2022.

LOS40 Primavera Pop

Un año más, LOS40 Primavera Pop reunirá a los mejores artistas del momento. En 2021 disfrutamos de las actuaciones espectaculares de Aitana, Beret, Lola Índigo, Ana Mena o DVICIO, entre otros. Estate muy atento a nuestras redes para no perderte todas las novedades y cartel de la próxima edición en 2022.

Primavera Sound

Volamos a Barcelona para destacar el Primavera Sound 2022, que se celebrará del 2 al 12 de junio. Esta cita que no necesita presentación se prepara para recibir a sus miles de fieles con nombres de la talla de Massive Attack, The National o Tyler, The Creator.

Sónar Barcelona

La ciudad condal también será el escenario de Sónar Barcelona 2022 (16-18 junio). Grandes estrellas de la electrónica y artistas emergentes forman un cartel de ensueño: C. Tangana, Nathy Peluso y The Chemical Brothers son solo algunos de los nombres confirmados.

Bilbao BBK Live

Otra de las fiestas de la música más importantes de nuestro país no quiere perderse 2022. Bilbao BBK Live tendrá lugar el 7, 8 y 9 de julio y, en su variedad de géneros, contará con J Balvin, The Killers, Pet Shop Boys, Nathy Peluso... y muchos más que quedan por confirmar.

FIB

El clásico Festival Internacional de Benicàssim dará rienda suelta a sus artistas entre el 14 y 17 de julio de 2022. Love of Lesbian, Steve Aoki o Nathy Peluso son algunos de sus grandes atractivos.

Arenal Sound

Para los más valientes y fiesteros, Arenal Sound 2022 es la elección perfecta. Del 2 al 7 de agosto en el arenal de Borriana (Castellón), descargarán su música artistas como C. Tangana, Lola Índigo, Dmitri Vegas o La Oreja de Van Gogh.

Weekend Beach Festival

Seguimos en la playa pero, en este caso, nos vamos hasta Torre del Mar (Málaga) para fijarnos en Weekend Beach Festival 2022 (6-9 de julio). Músicxs como Residente, Lola Índigo o Izal pondrán las canciones y la diversión en esta cita perfecta para disfrutar del verano.

Mallorca Live Festival

Estrellas mundiales del rock, pop, música urbana y un largo etcétera formarán una alineación de ensueño en la isla balear. Mallorca Live Festival 2022 (24-26 junio) contará con la presencia de Muse, C. Tangana, Trueno y un bombazo único en España: Christina Aguilera vuelve 18 años después.

Resurrection Fest

El festival de referencia de rock y metal de España volverá a sacar todo su arsenal en la localidad costera de Viveiro (Lugo) del 29 de junio al 3 de julio. Los legendarios Judas Priest y otros que prometen incendiar el escenario como Avenged Sevenfold o Sabaton son tan solo algunos de los reclamos de Resurrection Fest 2022, además de las fabulosas playas y gastronomía gallega.

Rock in Rio Lisboa

Al igual que tantos eventos, Rock in Rio suspendió sus dos últimas ediciones. No obstante, su cartel para 2022 en Brasil y Portugal viene muy potente. El que nos queda más cerca, en Lisboa, contará en junio con Foo Fighters, Black Eyed Peas, Post Malone o Anitta. ¡Tremendos argumentos para hacerle una visita a nuestro país vecino!

Estos son solo los más destacados, pero hay una larga lista en la que también debemos mencionar alguno más: el 25 aniversario de Viña Rock (28-30 de abril) y de Sonorama Ribera (10-14 agosto), DCODE regresará en septiembre a Madrid, Noches del Botánico será de nuevo la referencia en ciclos musicales, Sansan Festival 2022 en Benicassim (con Dani Martín, Steve Aoki o Crystal Fighters) o Cablo de Plata en Barbate (Cádiz) son otras apuestas seguras.

Además de los mencionados anteriormente, los amantes del rock tienen mucho más donde elegir: Leyendas del Rock (Villena), Rock Imperium Festival (con la única actuación en España de Scorpions) o Rock Fest Barcelona 2022, con los incombustibles Kiss a la cabeza.