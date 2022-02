BTS estará en los Premios Grammy 2022

Las buenas noticias están llegando a los fans de BTS. Después de saber que su grupo favorito ha anunciado nuevos conciertos de Permission To Dance On Stage y que V se ha recuperado totalmente del COVID-19, llega otra buena nueva.

Los surcoreanos estarán en los Premios Grammy 2022. Ya iban a estar presentes en enero de este año, pero después de posponer la celebración de los galardones, su presencia estaba en el aire. Ahora ha sido su agencia, BIGHIT MUSIC, la que se ha encargado de confirmarlo.

En el anuncio de sus nuevos shows, han aprovechado la ocasión para mencionar la celebración de estos premios. "Ponemos la salud de los artistas y de los fans como nuestra máxima prioridad para mantener la participación en los 64º Premios Grammy y el concierto de BTS Permission To Dance On Stage - Las Vegas tan seguros como podamos", dicen.

— BTS SQUAD ⁷ | ¡64 Daesangs! (@BTSquadInfo) February 23, 2022

La noticia ha sido celebrada por sus seguidores en las redes sociales, quienes, hasta entonces, no tenían la confirmación de la asistencia de su grupo favorito a esta tan importante gala. De momento se desconoce si aprovecharán la ocasión para actuar.

Lo que sí es oficial es que están nominados a la categoría de Mejor canción de pop de grupo o colaboración con Butter. Comparten categoría con Coldplay, Tony Bennett y Lady Gaga, Doja Cat y SZA y Justin Bieber y Benny Blanco. En noviembre de 2021, los artistas de K-Pop intervinieron en el anuncio de los nominados para desvelar los nombres de ealgunos afortunados.

No cabe duda de que cuando nuestros protagonistas aparezcan en la pantalla el próximo 3 de abril, no tardarán en convertirse en tendencia en las redes sociales. Los galardones comenzarán a las 18:00 horas en Las Vegas, por lo que en España serán a las 3:00 horas del día 4 de abril.

No es la primera vez que BTS forma parte de los Premios Grammy. Estuvieron nominados en dos ocasiones anteriores, de las cuales no consiguieron hacerse con la estatuilla. ¿Será ésta la definitiva? Tendremos que esperar para saberlo. Lo que es evidente es que sus fans estarán al pie del cañón para no perderse ni un solo detalle de su paso por el MGM Grand Arena de Las Vegas.

Y tú, ¿tienes ganas de que llegue la fecha?