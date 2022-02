Coldplay versiona ‘Day ‘N’ Nite’ de Kid Cudi y ‘Let Somebody Go’ para ‘Spotify Singles’

Coldplay es uno de los mejores grupos de pop de la historia. Y es que los británicos no dejan de hacernos cantar y bailar sus temazos, los cuales se han convertido (en muchas ocasiones) en la banda sonora de sus millones de fans. Incluso, desde que lanzaron su último trabajo, Music Of The Spheres, el grupo sigue en boca de todos. Y no es para menos, pues los británicos siempre nos han demostrado su madera de artistas.

Sin embargo, a finales de 2021 Coldplay nos dejaba una triste noticia: la agrupación tiene claro que para el 2025 saldrá su último álbum de estudio y, por ende, se retirarán de la música. Sin duda, fue una noticia que pilló a muchos fans por sorpresa. Y que, por supuesto, nos han puesto muy tristes. ¡Pero no todo acaba aquí!

Si temías a no volver a escuchar algo nuevo de la banda por mucho tiempo, tranquilos, que aquí está la gran noticia: Coldplay ha versionado dos canciones para Spotify Singles y han sido presentadas el miércoles 23 de febrero. Las afortunadas canciones han sido Let Somebody Go y Day 'N' Nite con Kid Cudi. Esta última es la que más ha llamado la atención, ya que se trata de una canción con sonidos muy diferentes al de los británicos. Así es como nos demuestran su talento...

Nuevas versiones, nueva música de Coldplay

En 2009 el rapero lanzó Day 'N' Nite y trece años más tarde el sencillo ha vuelto a sonar gracias a Tiktok (ya que se ha convertido en tendencia) y, especialmente, a los intérpretes de Paradise. Para ello, los ingleses otorgaron a la canción su esencia popera y la hicieron totalmente suya. Además, han dado un toque más divertido al tema gracias a los sonidos pegadizos que se escuchan. 'Day 'N' Nite' me encantó cuando salió, y todavía me encanta, me encanta.

Según Billboard, Chris Martin ha confesado que es fan de Kid Cudi: "Esta es la primera vez que creo que realmente nos tomamos el tiempo adecuado para grabar una versión, porque en mi cabeza podía escuchar una versión bastante diferente de la original, que con suerte solo refuerza lo brillante que es la canción. De una forma u otra, espero que cualquiera que escuche solo piense: 'Guau, Kid Cudi es increíble", dijo.

Respecto a Let Somebody Go, Coldplay ha apostado por una versión más acústica que la original. Aunque sigue conservando la dulce voz de Selena Gomez, la voz que también le encanta a Chris, tal y como confesó en un comunicado. "Siempre me ha gustado la voz de Selena y cuando llegó Let Somebody Go sentí que ella era la única persona con quien cantar", expresó Martin. "Estoy tan feliz de que ella haya dicho que sí. Es maravilloso trabajar con ella y el tipo de artista cuyo trabajo suena aún mejor después de conocerlos", añadió.

Y a ti, ¿qué te han parecido estas dos versiones nuevas?