Street Fighter 6 y Capcom Fighting Collection, anunciados oficialmente

¡Prepárate porque otro juego de lucha está de camino! Capcom, la potencia detrás de 35 años de los juegos de lucha más legendarios de la industria de los videojuegos, ha dado un golpe de efecto durante el final de la temporada del Capcom Pro Tour 2021 con un adelanto del esperadísimo Street Fighter 6 y la presentación de Capcom Fighting Collection.

Street Fighter 6, la próxima evolución de la famosa serie Street Fighter que ha vendido más de 47 millones de copias desde que irrumpió en escena hace 35 años, ya está en desarrollo. El tráiler de presentación ha mostrado un adelanto del futuro de Street Fighter, en el que Ryu, uno de los pilares de la saga, se enfrenta al nuevo retador, Luke.

El 45º y último personaje del elenco de Street Fighter V tendrá un papel clave en el próximo proyecto Street Fighter, que ahora ha sido confirmado. Más detalles se desvelarán el próximo verano. Mientras aumenta la emoción por el próximo capítulo de la saga Street Fighter, los fans pueden empezar a celebrar los 35 años de juegos de lucha de la firma con Capcom Fighting Collection, una antología de 10 clásicos, entre los que se incluye la serie completa Darkstalkers, juntos por primera vez fuera de Japón.

Cada uno de los 10 títulos de la colección ha sido revitalizado con vertiente multijugador online, características mejoras y actualizaciones de calidad de vida. Capcom Fighting Collection se lanzará en formato digital el 24 de junio de 2022 para PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam y Xbox One. Capcom Fighting Collection también unirá fuerzas con Street Fighter 30th Anniversary Collection y dará rienda suelta a un potente combo con Capcom Fighting Bundle, que se lanzará digitalmente en PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam y Xbox One.

Capcom Fighting Collection reúne los cinco juegos de Darkstalkers por primera vez fuera de Japón, incluyendo, Darkstalkers: The Night Warriors, Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge, Vampire Savior: The Lord of Vampire, y los títulos anteriormente exclusivos para Japón Vampire Hunter 2: Darkstalkers’ Revenge y Vampire Savior 2: The Lord of Vampire.

La antología también incluye el primer lanzamiento de Red Earth fuera de los salones recreativos y se une a los favoritos de los fans, Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition, Super Puzzle Fighter II Turbo, Super Gem Fighter Mini Mix, y Cyberbots: Fullmetal Madness. Estos clásicos se encuentran entre los juegos de lucha más aclamaos que han aparecido en las salas recreativas y han presentado al mundo muchos personajes icónicos y queridos, desde Chun-Li hasta Morrigan Aensland.

Ahora los jugadores pueden luchar online para demostrar sus habilidades en los 10 títulos en partidas clasificatorias, casuales y personalizadas. El multijugador online está respaldado por un robusto sistema netcode de retroceso para proporcionar una experiencia de baja latencia en batallas online. Se ha añadido el Modo Entrenamiento para ayudar tanto a los principiantes y a los veteranos a aprender y perfeccionar sus habilidades. El conjunto todo en uno, también incorpora una serie de nuevas opciones de enfrentamiento local, ajustes de juego y mejoras de calidad de vida, tales como el guardado a mitad de partida.

Los aficionados pueden profundizar en estos clásicos e incluso echar un vistazo entre bastidores a su proceso de creación en el Museo del juego. Esta galería cuenta con más de 500 obras de arte, que incluyen bocetos y documentos de diseño de los títulos. Los audiófilos también pueden disfrutar del reproductor de música, donde les espera una amplia biblioteca con más de 400 canciones.

Celebra el 30 aniversario de la emblemática franquicia Street Fighter con el homenaje definitivo a su legado arcade con Street Fighter 30th Anniversary Collection. Este conjunto todo en uno, rico en contenidos, resalta el pasado de la serie en una antología de 12 títulos clásicos de Street Fighter con un equilibrio perfecto de arcade y una experiencia online definitiva en cuatro de los títulos incluidos: Street Fighter II: Hyper Fighting, Super Street Fighter II: Turbo, Street Fighter Alpha 3 y Street Fighter III: Third Strike.

Los fans de la serie también podrán disfrutar de los últimos 30 años de historia de Street Fighter con detalladas biografías de personajes, un enorme Modo Museo que incluye arte nunca antes visto y una línea de tiempo interactiva, así como escuchar temas en el reproductor musical.