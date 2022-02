Belén Aguilera reacciona a las revistas Súper Pop: ‘High School Musical’, ‘Crepúsculo’, buenorros...

¿Qué hubiésemos hecho en la adolescencia sin la Súper Pop? ¿Acaso habríamos gestionado mejor la pubertad sin los consejos y los horóscopos de nuestra revista de cabecera? Pues no, padre. Crecimos con esa especie de biblia millennial que nos hablaba de las series y películas de moda mientras se nos despertaba el apetito sexual viendo a los buenorros que ocupaban sus portadas.

Belén Aguilera era fiel lectora de la Súper Pop cuando era una jovenasa. Como al resto, le gustaba recibir la pulsera de la suerte y darle a los tests toda la importancia que tenían, que era toda. Disfrutaba leyendo entre sus páginas y soñando con ser chica de portada en un futuro próximo. Lo sería si la revista no hubiera dejado de publicarse. Y es que ahora mismo lo está petando con el lanzamiento de su segundo disco, uno con el que, tal y como nos dijo hace unas semanas, se reafirma como el exponente del género.

Nos contó cosas muy interesantes en esa entrevista, pero no fue lo único que hicimos con la artista. Uno no tiene todos los días la oportunidad de explorar las profundidades de Internet buscando esas portadas de Súper Pop más icónicas y compartirlo con una artista fan de esta cabecera. ¿Pero cómo no lo íbamos hacer teniendo en cuenta que Superpop es el título de su último trabajo? Blanco y en botella.

La entrevista completa de Belén Aguilera

Por nada del mundo podíamos dejar esa oportunidad de regresar a esos momentos fantásticos de nuestras vidas en los que los Backstreet Boys, High School Musical, Crepúsculo o Justin Bieber ocupaban el centro de todo nuestro universo. Fue un viaje maravilloso. ¿Y quieres saber cómo vivió Belén Aguilera reencontrarse con sus ídolos de juventud? ¡Dale al play ya, por favor!