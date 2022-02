Daft Punk vuelven para celebrar el 25º aniversario de ‘Homework’

Acaba de cumplirse un año exacto desde que Daft Punk anunciaran su separación. El dúo parisino, responsable de algunos de los éxitos dance y pop más populares, dejaron de sonar después de 28 años y una larga carrera a sus espaldas. Sin embargo, en este aniversario de su marcha, hemos tenido noticias de ellos, y seguro que sus fans están encantados con ellas.

Ha sido a través de las redes sociales donde han anunciado que reeditarán su primer disco para celebrar los 25 años de su lanzamiento. Su debut, Homework de 1997, fue un hito en la música de este género, con los sencillos que ya son auténticos clásicos Around the World y Da Funk. Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalte han confirmado que van a lanzar una edición de lujo que contendrá 15 remixes del disco original, de los cuales nueve no se encontraban en plataformas de streaming. incluirá un LP de vinilo de ese álbum, así como una reedición en vinilo de Alive '97. Ambos materiales saldrán al mercado el próximo 15 de abril.

En 1992, el grunge era la corriente que dominaba la escena musical en todo el mundo, y ya se había ido colando poco a poco en las fórmulas radiofónicas. Los jóvenes, que se conocieron en un selecto instituto parisino, rápidamente se dieron cuenta de que querían formar una banda juntos, y crearon Darlin'. Cada vez más seducidos por la cultura de club, donde París tenía mucho que decir en ese momento, Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo abandonaron el pop de guitarras para adentrarse en la electrónica.

Llevando a cabo un control total del proceso creativo desde el principio hasta el final, el dúo lanzó su primer disco, Homework, que rápidamente se erigió como una de las piedras angulares de la música electrónica de los últimos 30 años. Un álbum que parte de la escena techno de finales de los 70 y principios de los 80 para crear un nuevo paradigma en la música electrónica y acercarla a todos los públicos.

Además de este anuncio, Daft Punk utilizó las redes sociales para anunciar la emisión de uno de sus conciertos más emblemáticos, el que ofrecieron en Los Ángeles en 1997. Fue en su canal oficial de Twitch donde pudo verse este show de su gira 'Daftendirektour', que comenzó a las 22:22 del 22 de febrero. Por desgracia, esta joya para los fans del dúo no puede recuperarse ni ver en diferido, al menos por el momento. Esperemos que Internet haga su magia y lo recupere.

Fue el 22 de febrero de 2021, los productores detrás de los cascos anunciaron su separación como dúo después de una carrera de casi tres décadas. La noticia fue dada a conocer a través de un vídeo donde se puede ver al personaje de Thomas Bangalter explotar en mil pedazos.