Rauw Alejandro le manda un mensaje a Ankhal, herido grave de bala

Rauw Alejandro está de lo más dulce. No hay más que ver la portada de Trap Cake Vol.2 que acaba de compartir. Una serie de tartas de todos los colores y algunas con sorpresa, la del nombre de sus colaboradores entre los que se encuentran Shenyeng, Future, Rvssian, Ty Dolla $ign y Ankahl y que, entre muchos otros, cuenta con la producción de Rosalía.

Sin duda, una buena noticia que seguro que mantiene al zorro muy feliz. “Gracias a todos los que fueron parte de este proyecto. Con mucho amor y cariño de parte de @elzorro 🙏🏼💙”, compartía en redes.

Una noticia que contrasta con la que daba dos horas antes sobre uno de sus amigos, uno de los que colabora en el disco, que no está pasando precisamente por su mejor momento.

“Ayer no se durmió con esta mala noticia. Mi bro está delicado de salud en el hospital y 2 días antes de la sorpresa que le tenemos a nuestros fans. De los chamakitos más talentosos de la nueva. To’ lo que tengo con el brother es fuego y no le vamos a bajar. Tienes que recuperarte hermanito @ankhalcfm Oro por ti y los tuyos. 😞🙏🏼”, escribía junto a una foto en la que podemos verles juntos.

El artista de Farruko

Ankhal es un joven rapero de 21 años portorriqueño, como Rauw, que fue herido grave en un tiroteo sucedido en su país. Es uno de los artistas que fichó Farruko con su sello que lamenta lo que está sucediendo.

“Me siento hasta culpable porque yo te abrí las puertas a la fama y, a pesar de que lo hice con buenas intenciones, esto no todo el mundo lo sabe manejar", expresaba.

"Hijo mío, porque siempre te he visto como mi hijo, con amor y respeto no he parado de orar por ti desde que me entere de lo que te sucedió. Le doy gracias a Dios que sigues con vida. Quiero que sepas que te amo, siempre te he tratado de aconsejar porque siempre he querido el bien para ti. Me duele en el alma esta situación. Si sigues aquí en esta tierra es porque Dios tiene un trato contigo muy especial, y, a veces, Él nos lleva al desierto para que nos detengamos reflexionemos y valoremos muchas cosas que no vemos", reflexionaba sobre lo sucedido.