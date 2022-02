Adriana Abenia cuestiona públicamente el tipo de parto elegido por Verdeliss y abre un debate

Aunque Verdeliss ha dado a luz a ocho niños, parece que nunca se ha hablado tanto de uno de sus partos como de este, y mira que uno de sus embarazos fue muy mediático porque lo vivió dentro de la casa de Gran Hermano.

El caso es que, en esta ocasión, la influencer decidió dar a luz en su casa, dentro de una piscina habilitada en el ático y rodeada por toda su familia: marido e hijos. Una opción no muy habitual en nuestro país y que siempre genera debate.

Ella decidió compartirlo en redes para visibilizar una opción que, a ella le ha funcionado muy bien, y que, según los datos que ella maneja, no tiene tantas complicaciones como pudiera pensarse a priori.

La crítica de Adriana Abenia

Claro que no todo el mundo piensa igual. Una de las que no acaban de verlo con buenos ojos es Adriana Abenia. "Después del parto de Verdeliss y su hija bañándose en la piscina donde dio a luz y jugando con el saco amniótico, todo muy aséptico, ahora solo espero que Dulceida, si es una influencer pura, nos enseñe su nuez" comentaba con ironía en sus redes.

Unía dos casos que se han puesto de actualidad últimamente. La visibilidad de la salud vaginal que ha transmitido Dulceida compartiendo la infección que padece y el parto de Verdeliss que no acaba de entender.

"Que una mujer, a día de hoy, con la información que hay y los avances sanitarios, decida por su cuenta y riesgo dar a luz en casa me parece peligroso", admitía.

"Me parece muy heavy tomar esta decisión cuando ya afecta a tu hijo, a tu criatura”, añadía, “aparte de lo dantesco que me haya podido resultar alguna que otra situación que he visto en el vídeo, de verdad que lo más importante creo que es eso, la salud de la propia madre y por supuesto del bebé que está a punto de llegar", explicaba en referencia al último vídeo que ha publicado Verdeliss del parto.

Exposición de menores

Eso le ha llevado también al debate de exponer a los niños en redes sociales. En el caso de Verdeliss, todos sus hijos son grandes protagonistas de las suyas. "No me voy a meter porque cada padre decide libremente qué es lo mejor para ellos y demás, pero no sé si hay unos límites", opinaba Adriana Abenia.

También ha querido dejar constancia de los mensajes que ha recibido dándole la razón y compartiendo su opinión.