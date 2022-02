Un cliente pide pollo frito y se encuentra con esta desagradable sorpresa

Siempre que se sale a desayunar, comer o cenar fuera de casa es un planazo. En la mayoría de los casos elegimos comida de todo tipo, desde comida italiana hasta comida rápida. Y esta última suele ser la más cotizada. Pero, ¿a veces somos conscientes de lo que comemos?

Si no, que se lo digan a este cliente británico de East Eat el desagradable regalo que encontró entre sus piezas de pollo frito. El hombre pide su ración de pollo frito. Hasta ahí todo normal. Cuando decide dar el primer mordisco se da cuenta de la extraña forma que se encuentra: "Al principio ni siquiera me di cuenta, saqué el primer trozo de pollo y le di un mordisco", contó el hombre. "A continuación, miré la comida y vi la extraña forma del trozo, lo que me hizo sacar lo que tenía en la boca con incredulidad", añadió.

Y tenemos imagen de la sorpresa. Por lo que se puede apreciar en la imagen que ha difundido el cliente en redes sociales y de la que se ha hecho eco los medios locales, se puede ver cómo se ha incluido una pata de pollo. Algo inusual en las piezas de pollo frito... ¿Será una nueva tendencia entre la comida rápida? No tiene mucha pinta...

La respuesta no ha sido la esperada de East Eat...

"Como cualquiera puede imaginar, ver lo que tenía en la mano me hizo dejar el resto de comida. No pude seguir comiendo, me sentí físicamente mal", confiesa el ciudadano. Sin embargo, ante el mal trago el hombre reclamó al restaurante sobre lo que había pasado. Aunque la respuesta de East Eat no ha sido muy empática que digamos....

¿y encima se rieron de él cuando se quejó? vaya tela... — Juan Diego Polo (@juandiegopolo) February 18, 2022

"Después de intentar explicarles lo que me habían servido, simplemente se callaron, se rieron y, segundos después, la línea se cortó", afirma el cliente enfadado. ¿Les pondrá una hoja de reclamación? ¿Volverá a comer pollo frito en su vida? No lo sabremos, pero lo que sí estamos seguros es que mucha gente tiene claro de a dónde no ir.