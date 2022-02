Farruko se rompe en los Premio Lo Nuestro hablando de la guerra de Ucrania o de su amigo Ankhal herido de bala

Farruko está experimentando un gran cambio en su vida. Lo lleva anunciando un tiempo. El cristianismo está haciendo fuerza en este cambio que le ha llevado, incluso, a pedir perdón por la letra de Pepas. Y los Premio Lo Nuestro ha sido el escenario en el que hemos podido ver esa evolución.

El músico recibió un premio especial, el de Excelencia Urbana, por sus 15 años de trabajo e influencia en las nuevas generaciones. Salieron a entregarle la estatuilla sus cinco hijos, tres que comparte con su mujer, y otros dos extramatrimoniales.

“Se siente grandioso. Se siente glorioso. Yo en realidad no he agarrado el premio porque el premio fueron los que me lo dieron”, empezó a decir en su discurso de agradecimiento completamente roto y bañado en lágrimas.

Un discurso que invita a la reflexión

“Les agradezco el reconocimiento, le agradezco el cariño por todos estos años. Les agradezco por darles de comer a mi familia. Gracias por tantos momentos lindos. No me estoy despidiendo, solo estoy haciendo una transición en mi vida, van a ver al mejor Farruko que hayan visto”, aseguró sobre ese acercamiento al cristianismo que le está haciendo cambiar.

Y no dudó en echar un vistazo al mundo, a lo que está sucediendo. “Este momento es la excusa perfecta que voy a utilizar para no hablarles de religión, hablarles de una realidad. Este mundo cada día se enfría más, no lo digo yo, lo dicen las noticias. Hoy en día la guerra que estamos viviendo en Rusia con Ucrania, muchos inocentes muriendo”, decía en referencia a la recién declarada guerra en Europa.

Y no es lo único que le ha hecho reflexionar. También lo ha conseguido el estado de salud de uno de los jóvenes artistas de su sello: “Lo dice, en Puerto Rico, mi hermano Ankhal que ahora mismo batalla contra la vida y la muerte en una cama, tras un atentado con disparos. Quizás hoy estamos aquí celebrando mi carrera, pero ahí afuera hay mucha gente sufriendo con una necesidad increíble”.

No fue su única aparición de la noche. También subió al escenario junto a O’Neill y Pedro Capó para cantar con ellos Ki, Pepas y El incomprendido.