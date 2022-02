Tamara Gorro anuncia la publicación de su libro más personal: 'Cuando el corazón llora'

Pese a que Tamara Gorro no está pasando por uno de sus mejores momentos de su vida a nivel personal, tras su separación del futbolista Ezequiel Garay y sufrir una depresión que la lleva acompañando durante un año y medio, la influencer compartía el pasado 24 de febrero una gran noticia a nivel profesional para los 2 millones de seguidores que forman parte de su familia virtual.

Y es que la segoviana ha anunciado que su nuevo libro, Cuando el corazón llora, ya se puede reservar en preventa, llegando a las librerías y a las casas de quienes los compren desde esta vía el próximo 6 de abril. Lo hacía a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde lo definía como "el libro más difícil de mi vida". Un proyecto en el que lleva sumergida más de un año y que por fin sale a la luz.

Tamara Gorro está muy orgullosa de haber podido sacarlo adelante, pero también ha vivido una parte negativa a la hora de escribirlo: "He sufrido muchísimo escribiéndolo, más de un año sumergida en él, me planteé no continuar, pero me hacía sentir libre y eso fue lo que me empujó. Jamás me imaginaría que yo fuese capaz de plasmar tanto dolor, de compartirlo y lo peor de todo, darme cuenta de que yo había vivido todas esas experiencias sufriendo en exceso" narraba en el pie de su publicación, que acompañaba de un vídeo en el que se la podía ver visitando la imprenta y el proceso de ver el libro terminado.

Éxito de ventas en 24 horas

Cuando el corazón llora se compone de una serie de relatos en los que la influencer aborda sus experiencias relacionadas con la salud mental y la depresión, pero no está dirigido a todo el mundo, sino que lo destina "a todos los que quieran conocerme un poquito mejor" explicaba en los Stories, anunciando que impactaría incluso a su entorno más cercano. Un libro en el que la empresaria se ha volcado también para conocerse a sí misma, una persona de la que avisa "solo conozco el nombre".

Tamara Gorro se mostraba muy feliz y emocionada ante este proyecto, que en menos de 24 horas desde su lanzamiento se ha convertido en número 1 de ventas en Amazon. Todo un éxito que se suma a la lista de triunfos con sus otras tres publicaciones: Ser feliz no es gratis, pero tampoco cuesta tanto, Entre sentimientos y Rendirse, nunca; y que, estamos seguros, conquistará a miles de lectores.