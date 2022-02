No hay dos sin tres: Sebastián Yatra regresa al Nº1

Diecisiete semanas después de su entrada en lista, dos de las cuales ya había estado en el número uno, Tacones rojos ha regresado este sábado 26 de febrero (último del mes) a la primera posición de la lista oficial de LOS40. Sube dos posiciones, pues la semana anterior se colgó la medalla de bronce. De este modo, Sebastián Yatra abre una brecha importante con respecto al resto de artistas, pues si este 2022 no había habido todavía una canción que estuviera dos veces en lo más alto, mucho menos la hay que haya sumado tres. Dicho de otro modo: de las ocho semanas que llevamos transcurridas de año, tres han tenido como líder de la lista al latino de moda.

Sebastián Yatra - Tacones Rojos (Official Video)

En este caso no es una exageración; antes al contrario, nos quedamos cortos si definimos así a Yatra, que se ha convertido en todo un fenómeno social. En su faceta musical no paran de lloverle alegrías (como si nominación a los Oscar por su canción para la banda sonora de Encanto), pero tampoco en otros aspectos: todo está listo para el estreno, el 11 de marzo, de la serie que protagoniza para Netflix, Érase una vez (pero ya no). Muchas ganas hay de verle en este producto televisivo, más aún desde que, como le contó a Tony Aguilar en LOS40 Global Show, en la serie hay muchas escenas de sexo y desnudos.

Su gira Dharma Tour ya ha dado comienzo el 23 de febrero en Ciudad de México, y pasará por España: el 18 de junio arrancará en Bilbao, y hasta el 17 de julio podremos verlo en otras ciudades de nuestro país. Seguro que los recintos se vienen abajo cuando empiecen a sonar los primeros acordes de Tacones rojos, que si no es ya el éxito más importante en la carrera de Yatra, poco le falta. ¡Enhorabuena!