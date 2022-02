Después de ‘A través de mi ventana’ llegará ‘Boulevard’, una nueva adaptación literaria juvenil de Wattpad

Si a estas alturas todavía no has oído hablar de Flor M. Salvador es momento de que lo hagas. Si hablamos de cifras en redes sociales, no puede quejarse: 740.000 seguidores en Instagram, 339.000 seguidores en Twitter, millones de reproducciones alrededor de sus libros en TikTok.

El pasado 20 de enero, Flor M. Salvador visitó España para presentar su novela Silence, una historia llena de emociones que parte de la leyenda del hilo rojo del destino. Las más de 500 entradas disponibles para el encuentro en el Palacio de la Prensa de Madrid, fueron agotadas por sus lectores en cuestión de minutos.

Con casi 80 millones de lecturas en Wattpad y uno de los libros más vendidos en España y Latinoamérica en 2021, Boulevard, la versión de Flor, narra la historia de amor entre Luke y Hasley, dos personajes tan opuestos como un día soleado y un día de tormenta.

Ahora llega una nueva edición a las librerías revisada por la autora y con escenas inéditas que no alteran el trágico destino de los protagonistas. Y con una nueva portada.

“Esos detalles, elementos, colores, todo lo que la historia significa… ¡y lo nuevo que se viene! Pero, sobre todo, lo que Luke significa. Ayer enseñé un pedazo de la portada, pero la realidad es una sola cosa: Luke es mucho más de cómo lo representan con un cigarrillo. Luke es un corazón roto. Luke es una rosa marchita. Luke son sueños perdidos. Sin embargo, también es nuestro amigo de las buenas canciones, ese de las carcajadas soñadoras y aquel que nos enseña a encontrar 1 razón buena para seguir adelante entre las 99 malas que tenemos. Esta es la versión real, y es nuestra”, explicaba la autora en redes sobre esta nueva portada.

Con película confirmada

El camino de este éxito editorial sigue más allá de los libros: Wattpad Webtoon Studios ya trabaja en una adaptación cinematográfica del libro, cuyo guion correrá a cargo del también escritor español Javier Ruescas.

“Es oficial: tendremos adaptación audiovisual de Boulevard. 😭❤️ Wattpad WEBTOON Studios (@wattpad) ha confiado en esta historia para poder llevarla a la pantalla, están trabajando en esto y me encanta ver el proceso, el guión ha sido escrito por Javier Ruescas (@javier_ruescas), por el momento, no hay cast confirmado ni alguna otra información, sin embargo, esperemos que pronto tengamos muchas noticias que, sin duda alguna, iremos compartiendo con demasiada emoción para ustedes. Me hace muchísima ilusión contarles esto y poder gritarlo, tendremos BOULEVARD LA PELÍCULA ✨ aaaah que fantasía es esto”, compartía en Instagram.

“¿Qué puedo decir que no haya dicho ya? MUCHAS GRACIAS, muchas gracias por todo el apoyo y el amor que me han dado, porque somos un equipo y este logro es nuestro. Gracias porque me hicieron creer y soñar, pero, sobre todo, volar. ✨💙”, añadía.

Boulevard se sumará así a la lista de adaptaciones audiovisuales de bestsellers juveniles de la plataforma que, como la reciente A través de mi ventana, de Ariana Godoy, están batiendo récords en las plataformas de streaming.

Un fenómeno que no hace más que crecer. Hace apenas una semana se anunció la adaptación de otro de los éxitos indisputados de Wattpad: Perfectos mentirosos, de Alex Mírez.

La autora, mexicana de 23 años, escribió la primera versión de su novela cuando solo tenía 15 años en la plataforma que la dio a conocer, y desde entonces la historia de amor entre Luke Howand y Halsey Weigel no ha dejado de conquistar -y romper- corazones a lo largo de todo el mundo.

Ahora llega una nueva edición revisada y no tardaremos en ver la adaptación audiovisual. ¿Te apuntas?