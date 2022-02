Toñi Moreno expulsa a Jonathan del plató de 'Secret Story 2' después de que este haga una peineta en directo

La noche de ayer no fue fácil para Toñi Moreno al frente de Secret Story 2. La presentadora de Mediaset fue la encargada de dar un tumbo al programa y anunció a los concursantes del reality y al público que habría expulsión esa misma noche, por lo que esta vez, no se esperaría hasta el jueves para conocer el nombre del nominado que finalmente tendría que poner un pie fuera de la casa de Guadalix.

La expulsada fue Nissy, que después de despedirse acudió a las instalaciones de la cadena para someterse a una entrevista, algo que, lejos de ocurrir con la normalidad que suele acompañar a este tipo de despedidas, acabó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos que se han vivido en el programa y haciendo perder la paciencia a Toñi Moreno.

Además de un duro enfrentamiento con Cristina Porta, Nissy se las vio con Jonathan, el hermano de Cora, quien, lejos de mantener una conversación educada con la recién expulsada, decidió hacerle una peineta en directo ganándose así la expulsión del plató.

Jonathan haciendo una peineta a Nissy. / Telecinco

"Mira Nissy, no te lo tomes a lo personal, pero tú querías competir contra mi hermana la Cora. Contra un vaquero. Y te has llevado esto... y ya te lo digo... que no te lo tomes a lo personal", le dijo Jonathan a la recién expulsada mientras le hacía una peineta con el dedo.

En un primer momento Nissy reaccionó dándole la espalda. Sin embargo, segundos después se dio la vuelta para responder y se desató así una de las discusiones más acaloradas de la edición. La concursante le afeó al hermano de Cora sus palabras y le pidió que la dejase hablar a ella, porque él había tenido dos meses para hacerlo y este era su momento. Por su parte, Jonathan, visiblemente alterado, la señaló con el dedo asegurando que Nissy había recibido una lección de humildad muy merecida gracias a su hermana.

Pese a que Toñi Moreno intentó calmar los ánimos explicándole a Nissy que Jonathan no había sido uno de los defensores que habían criticado sistemáticamente su paso por la casa, la reacción de este al ver que la concursante no quería escuchar las palabras que él le dedicaba desde las gradas, hizo que Moreno procediese de inmediato a su expulsión del plató. "Mira Missy", le dijo Jonathan a la expulsada mientras le hacía otra vez una peineta y se reía a carcajadas.

El gesto de Jonathan rápidamente hizo saltar a Kamal, el tio de Nissy y su defensor en el plató. Ambos se enzarzaron en una discusión que solo acabó cuando Toñi Moreno anunció que iba a expulsar al hermano de Cora. "Jonathan, un segundo. Me queda poco tiempo de programa, pero es que me voy a ir esta noche con la satisfacción de echarte del plató tío. No se hacen peinetas en un plató, no se trata así a nadie, así que por favor, abandónalo", sostuvo Toñi Moreno dando por finalizado el tema.