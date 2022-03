Eric Ramírez, jugador del Real Sporting, relata cómo está su mujer tras dar a luz en un búnker de Ucrania

Eric Ramírez era jugador de fútbol del Dinamo de Kiev y fue cedido al Real Sporting y eso es lo que le mantiene estos días en España. Como la aventura iba para seis meses, dejó a su mujer embarazada en Kiev.

Lo que no podía pensar es que, durante su ausencia, Ucrania iba a convertirse en lugar de guerra como lleva siendo desde hace seis días. De ahí que tanto él como otros jugadores que tienen relación con el país, están viviendo unos días de mucha tensión y sumergidos en la última hora de lo que está sucediendo allí.

Y por si una guerra no fuera poco, el nacimiento de su hija en medio de este estado de conflicto, ha hecho que sus últimos días sean complicados. Su mujer ha dado a luz en el sótano del hospital en el que permanece ingresada.

Feliz nacimiento

"La mamá está bien, y la niña también. Gracias a Dios todo salió muy bien a pesar de las dificultades. Súper feliz de que estén bien y ojalá que pronto podamos estar juntos. El plan es que ella se recupere lo más pronto posible. Al parecer ya hay maneras para sacarlas del país”, explicaba el futbolista que está feliz por la llegada de su hija Camila.

Pese a esa difícil situación familiar que está viviendo, su rendimiento sigue siendo el mismo. Y es que él lo tiene claro: "Yo personalmente siempre trato que las cosas de la casa y familiares no se involucren en el profesionalismo. Dentro de la cancha siempre voy a dar el 100%. A pesar de las dificultades siempre hay que sacar la cara y darlo todo en tu trabajo”.

Pero claro, uno no puede evitar tener la cabeza en otro sitio cuando las circunstancias son las suyas. No ha pasado sus mejores días. “Obviamente ha sido una semana bastante larga. No he podido dormir ni descansar mucho, y estar siempre nervioso. Al final las cosas salieron de la buena manera. Ahora están todos bien, espero que pronto estemos juntos", admitía.

Mientras espera ese reencuentro que, esperemos que sea pronto, él ha encontrado un nuevo motor para seguir adelante. “Creo que una hija es lo más lindo que tiene el ser humano. Tengo una motivación más, no solo para el partido sino para la vida. Ahora mismo, donde estoy es mi familia", aseguraba.

De momento, sigue concentrado en su papel de jugador, pero con la cabeza puesta en Kiev.