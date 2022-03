Jamala, la ganadora de Eurovisión 2016, conmueve con el relato de su huida de Ucrania

En 2016 Jamala se alzaba con la victoria en Eurovisión con 1944, una canción que habla de la deportación de tártaros de Crimea por la Unión Soviética, que tuvo lugar en la década de los 40 del pasado siglo. Parece algo muy lejano, pero que está más de actualidad que nunca.

Desde el pasado jueves miles de refugiados han cruzado, en las últimas horas, las fronteras de países como Polonia, Hungría, Moldavia y Eslovaquia intentando huir del horror que se vive estos días en Ucrania.

Muchos de ellos han entrado a Rumanía, sobre todo mujeres y niños, y una de ellas ha sido Jamala que está aprovechando su casi millón de seguidores en Instagram para contar su historia y dar visibilidad a la realidad de lo que está ocurriendo.

El relato de una huida

Ella, ya ha logrado abandonar el país con sus dos hijos pequeños después de un viaje que ha durado cuatro días. No ha dudado en grabarse en vídeo para contar la tragedia que está viviendo su país.

Mientras ella huía con sus hijos, su marido, tenía que quedarse en el país para servir al ejército y combatir contra la invasión rusa. Una obligación para el sector masculino del país. Y un compromiso con sus compatriotas.

“El 24 por la noche salimos de Kiev con los niños, pasamos casi 4 días en el coche, con paradas de descanso espontáneas, sin comida, que a nadie se le ocurrió coger porque estábamos en estado de shock. 2 km en 4 horas, así es como nos desplazamos”, contaba en redes sociales sobre su huida.

“Millones de mujeres y niños lo dejaron todo, sus casas, sus pertenencias... ¡todo! Dejando a sus maridos para defender su país y corriendo para salvar a sus hijos de los proyectiles”, continuaba narrando, “tantas víctimas, tantos heridos, niños pequeños entre ellos…”.

Como casi todo el mundo, es de las que desea que se ponga freno a toda esta barbarie cuanto antes. “¡Ucrania es enorme, hermosa y sorprendentemente independiente! Sí, creo que esta es la clave. ¡Nos podemos molestar con nuestra libertad de hablar!”, exponía.

“Tantas víctimas, heridos, entre ellos niños pequeños. Mujeres en sótanos, bajo bombas, que han dado a luz a 6 niños durante estos días”, expresaba, “y, lo más importante, no entiendo este maldito terror!!! Y eso es exactamente él”, continuaba.

Manteniendo la esperanza

Pese al duro momento que está atravesando, mantiene la esperanza: “Me echasteis de Kiev, de mi piso, a base de bombardeos. ¿Y qué? ¿Vendrás a vivir allí? ¿Vas a entrar y decir "ya está, el mundo está salvado"? No, no creo en eso. Creo en nuestro presidente, en nuestro ejército, en nuestros fuertes hombres y mujeres valientes. Lo conseguiremos. ¡Ucrania no será derrotada! ¡Ucrania no será derrotada!”.

“Cuando llegan los extraños, vienen a tu casa, os matan a todos y dicen ‘no somos culpables’. ¿Dónde tenéis la cabeza? La humanidad llora, creéis que sois dioses, pero todo el mundo muere. No os traguéis mi alma, nuestras almas. No pude pasar mi juventud allí, porque me arrebatasteis mi paz. Podríamos construir un futuro, donde la gente sea libre para vivir y amar. El tiempo más feliz. Nuestro tiempo”, pedía con desesperación.

Qué lejos queda aquel día de felicidad en el que celebraba haber ganado un festival de música como Eurovisión.