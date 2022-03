Mercadona alerta de la retirada de dos botes de especias por la presencia de un alérgeno

Si eres cliente fiel de Mercadona, traemos noticias para ti. La cadena de supermercados de Juan Roig ha desvelado en un comunicado algunas novedades con respecto a dos botes de especias que casi cualquiera tiene en su despensa.

Se trata del Comino Hacendado molido y el Comino Hacendado en grano del proveedor Jesús Navarro. Y es que algunos de sus lotes se han visto afectados tras no incluir en su lista de alérgenos el sésamo.

Por ello, Mercadona se ha visto obligado a retirarlo de sus estanterías. No obstante, si no eres alérgico/a al sésamo, el consumo de estos botes no te afectará de ningún modo.

Comino / Mercadona

¿Cuáles son los lotes afectados? Te los indicamos a continuación:

Comino molido: 21Z20 con fecha de consumo preferente del 06/23, 21Z28 con fecha de consumo preferente del 06/23, 12102 con fecha de consumo preferente del 07/23 y 12126 con fecha de consumo preferente del 07/23.

21Z20 con fecha de consumo preferente del 06/23, 21Z28 con fecha de consumo preferente del 06/23, 12102 con fecha de consumo preferente del 07/23 y 12126 con fecha de consumo preferente del 07/23. Comino en grano: 21Z28 con fecha de consumo preferente del 12/23 y 22207 con fecha de consumo preferente del 02/24.

"De acuerdo con la política de Mercadona, si el cliente tiene el mencionado producto y quiere devolverlo, se le reintegra el importe en la tienda más cercana", explica en el comunicado. Además, lo concluyen con unas disculpas "a todos los clientes por los inconvenientes causados".

El nombre de Mercadona se ha convertido en un fijo en las portadas de los medios de comunicación. Ya sea por la retirada de algunos de sus productos o por el lanzamiento de otros, la empresa de Juan Roig es, sin duda, una de las más mediáticas.

La última noticia relacionada con ésta es sobre la novedad que ha incorporado a sus estanterías: las migas de coliflor ultracongeladas que ha conquistado a los perezosos en la cocina que quieren comer saludable. Pero como mencionamos, no todo son halagos para Mercadona. En LOS40 hemos recopilado una lista de productos que han retirado y que ha indignado a sus clientes. Las razones se desconocen.