Un vídeo de ‘Sálvame’ confirma lo que todo el mundo dice de Paz Padilla

¿Va a volver Paz Padilla a Sálvame? Desde que diera la espantada del programa de Telecinco tras una fuerte bronca con Belén Esteban por las vacunas, la presentadora no ha vuelto a aparecer en pantalla. Por eso, son muchos los espectadores que se preguntan si regresará al formato que produce La fábrica de la tele o, si por el contrario, sus lazos con la cadena se han roto definitivamente.

Todas las dudas se han disuelto esta semana gracias a un vídeo que emitido por Telecinco para promocionar Pasión de Gavilanes, la serie que está intentando hacerse un hueco en la parrilla de la cadena. A los hermanos Reyes y a las hermanas Elizondo les está costando reconectar con el público y desde Mediaset España están haciendo todo lo posible para que no fracase.

Nos hemos preguntado cómo sería la cabecera de @salvameoficial al estilo #PasiónDeGavilanes y creemos que el resultado sería algo así 🍋🤠🍊



📺 https://t.co/vjLIPlhu2G pic.twitter.com/64wt5RJDGr — Telecinco (@telecincoes) February 28, 2022

Una de las iniciativas ha sido montar una cabecera al estilo Pasión de Gavilanes, pero cambiando a sus protagonistas por los presentadores y colaboradores de Sálvame. Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban, Kiko Hernández, Lydia Lozano, María Patiño, Kiko Matamoros, Laura Fa, Miguel Frigenti, Carmen Borrego y Anabel Pantoja, entre otros, aparecen en el vídeo. Hasta Terelu y Adela González salen, y eso que acaban de fichar por el programa.

La que no aparece por ningún lado es Paz Padilla. La andaluza no forma parte de esta llamativa promoción que reúne a todas las caras de Sálvame. No cabe duda de que se trata de la prueba definitiva que corrobora que la presentadora no volverá al programa de Telecinco nunca más, tal y como muchos ya venían diciendo desde la pelea con la Princesa del Pueblo.