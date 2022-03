Rubén Ramos, el estilista de Hugo Cobo, nos explica qué tiene que ver su último cambio de look con su música

Hugo Cobo fue uno de los concursantes de la extraña edición de Operación Triunfo 2020 marcada por la pandemia. Quedó como quinto clasificado y en seguida demostró que tenía potencial para moverse por el terreno que más le gustase porque sabía adaptarse igual de bien al pop, el flamenco o algo más urbano.

El rubio guapo de la edición demostró que la belleza no está reñida con el talento y que utiliza su imagen para expresar, no solo para gustar. Buena prueba es que para su último cambio de look se ha puesto en manos de Rubén Ramos, un estilista muy cercano a los tiktokers que va en esa línea de expresar emociones a través del estilismo.

“Es una persona super abierta, que se apunta a todo. Le apetece cualquier cosa que le propongas, le parece bien. Yo intenté hablar con él de su proyección primero, antes de hacerle nada, porque quería hacerle algo muy adaptado a su proyección musical y que combinase muy bien con su estilo de música y con lo que va a hacer”, nos cuenta el estilista.

Conexión estilismo-música

Y tras una charla sobre el futuro, decidieron el camino a tomar. “Decidimos volver a los rapados. Se estaba dejando el pelo largo y tenía unos referentes en su cabeza que nos dimos cuenta que no eran los que mejor comunicaban el estilo que iba a tener así que decidimos volver a los rapados”, admitía.

“Primero de manera más sutil, para no hacerlo tan de golpe. Y lo pusimos verde porque además tenía un videoclip y quería un color que brillase en la luz negra. Y ahora, no lo he hecho yo, porque estoy en Barcelona, pero quizás volvamos a decolorar y vayamos en esa dirección”, aseguraba sobre el camino que va a seguir.

Un nuevo look rapado y decolorado que lleva un mensaje. “Él estaba haciendo una música un poco más pop y estaba teniendo un estilo más mainstream, exportable para todos los públicos y que guste a todo el mundo. Pero ahora se va a centrar en hacer algo más específico con toques pop rock y algún puntito urbano”, cuenta sobre lo que comunica su nuevo look.

“De hecho, ha sacado un reguetón con una colaboración y el rapado con colores o decolorados, tiene una connotación más urbana y gamberra que ya te comunican. Lo ves y no ves al típico chico mono que va a hacer música pop complaciente, sino que va a hacer algo más gamberro”, admitía.

Sesión con Eva B

Hugo y Eva B estuvieron conectados desde el programa. Con ella también ha trabajado Rubén Ramos. “Hicimos una sesión de fotos porque hacía tiempo que quería hacer algún proyecto creativo con José Señorán, que es un fotógrafo que ha trabajado con Javier Calvo, es fotógrafo de moda y trabaja super bien. Los tres hablamos de hacer este proyecto. Yo le hice el maquillaje y el peinado, aunque el pelo, no hubo que hacer mucha cosa”, reconocía antes de entrar a contar lo que había hecho con ella.

“Una cosa muy también tendencia de ahora y que está muy relacionado con Euphohria, quisimos hacer una cobertura media, aunque en su caso no le hace falta mucha cobertura porque tiene la piel muy bien, pero buscamos una cobertura media. Una piel con algo de glow en algunos puntos para marcar volúmenes porque no hicimos contouring. Una piel más bien mate para que funcionase en mate y un párpado más mojado, más glittering, sin máscara de pestañas, ni eyeliner. Solo un poco de lápiz para marcar la profundidad de la pestaña, pero sobre todo con el labio protagonista. Queríamos un labio protagonista que es muy de la estética que ella lleva y ella tiene un labio precioso que no podía hacer otra cosa más que centrar la atención en el labio. Busqué un labio protagonista y un ojo casi desnudo y una piel solo marcando volúmenes”, explicaba sobre su trabajo.

“Me gusta hablar siempre y ver en qué dirección lo vamos a llevar. Mi fuerte como profesional es que entiendo la esencia de cada persona con la que trabajo. Cada trabajo que hace un artista es una obra que se echa a la mochila de su trayectoria creativa y yo no quiero romper con eso haciendo que el artista comunique unos conceptos que no sean los que quiere comunicar en su trayectoria. Estuvimos hablando y ella tiene las ideas muy claras y sabe perfectamente lo que quiere. Supe captar eso y le hice una propuesta en base a lo que habíamos hablado, pero es muy abierta y se deja mucho, pero fui yo quien quise respetar su idea”, confesaba.