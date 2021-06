Rubén Ramos, estilista de los tiktokers, marca como tendencia: El efecto filtro y el shag, mullet y wolfcut

Llega el verano y con él el tiempo para cuidarnos y preocuparnos de nosotros mismos y eso incluye el estilo y la imagen. Muchos ya andan mirando las tendencias de la temporada para hacer algo con su maquillaje y su pelo. Rubén Ramos tiene las claves.

Es un tiktoker veinteañero, más conocido como @theawakingofstyle, que se formó en Londres y que ahora triunfa en esta red social analizando las técnicas y resultados de diferentes perfiles y que, además, trabaja la imagen de muchos otros influencers que triunfan en redes.

Cristinini, Mariona Casas, Sara Fructuoso, Iker Montero o Bo Askero ya se han puesto en sus manos y no han dudado en someterse a alguno de sus cambios extremos o a probar su efecto filtro en el maquillaje.

Hemos hablado con él para ponernos al día y entender la importancia de la imagen en TikTok.

Estilismo y redes sociales están unidos en tu día a día, ¿con cuál te quedarías si tuvieras que elegir?

A ver, yo soy estilista, pero sí que es cierto que mi carrera siempre ha estado ligada con las redes desde el principio. Antes de tener TikTok, era muy activo en Youtube donde tenía 130 mil seguidores (ahora tengo 146 mil). Igual que hoy en día hay nuevos tipos de modelos que no son de agencia y no solo hacen modelaje de pasarela, pero sí lo hacen en Instagram, me quedaría con hacer estilismo para redes sociales, porque me gusta más mi trabajo que las redes.

¿Cuándo empezó tu pasión por el maquillaje y la peluquería?

A mí me gusta mucho el mundo de la moda, que está muy relacionado con el de la belleza. Pero cuando tenía 19 años (ahora tengo 27) me fui a vivir a Londres, donde trabajé en el conocido salón Barron y me formé como estilista. Me decanté por el mundo del maquillaje y la peluquería, finalmente.

¿Y por las redes sociales?

Las redes han sido un canal que me ha ayudado a dar a conocer mi trabajo. En mi generación, está muy implícito que todo lo que haces a nivel profesional se comparta a través de algún canal. En mi caso, ha sido TikTok el que me ha ayudado a difundir más lo que hago, por el tipo de contenido que comparto: cambios de looks de mis clientas, estilismos a influencers destacados, etc.

Se refieren a ti como el estilista de los tiktokers, ¿qué les lleva hasta ti?

Todos los clientes que llegan a mi estudio, sean desconocidos, anónimos o influencers, buscan un trabajo pulcro, bien hecho, y las últimas tendencias. Cuando ven algunos trabajos que he compartido en las redes, vienen con la idea de lo que quieren, buscan tener lo mismo, me lo enseñan. Creo que encuentran en mi trabajo un profesional que les ayude a estar a la última, más que un ejercicio de confianza, llegan con una idea clara y saben que es lo que hago habitualmente.

La imagen es fundamental en redes sociales, ¿pero en qué te puede ayudar un buen maquillaje y peluquería?

Yo considero que el trabajo que yo hago no es solamente en maquillaje y peluquería, sino un asesoramiento que viene desde el estudio de la personalidad de alguien y también en el caso de personas que se dedican a las redes, analizo su proyección, su imagen, qué es lo que hacen y el perfil que tienen para poder adaptarme a su estética.

Muchos te piden consejo, ¿qué cosas son las que más preocupan a los que solicitan tu ayuda?

Muchos me escriben con la típica pregunta de: ¿Qué es lo que me quedaría mejor según mi cara? Pero creo que más que este trabajo, un estilista es una persona que tiene un conocimiento amplio de los estilos que existen y coge ese conocimiento y lo adapta a tu perfil, a lo que proyectas, porque muchas veces llevamos una estética tanto en el pelo como en el maquillaje que creemos que nos favorece, pero en realidad no tiene nada que ver con nosotros y hay una discordancia entre lo que proyectamos y lo que llevamos.

Hay que coger a esa persona y decirle: a ti te pega según tu personalidad, estética, y vibe, este tipo de look. Eso es el trabajo de un estilista. Me preguntan mucho qué es lo que les quedaría bien y yo respondo: cualquier cosa que serías capaz de defender con tu actitud.

¿Qué perfil de gente requiere tus servicios?

Normalmente gente con mucha proyección mediática, que ya tienen cierta presencia en las redes, pero que no han tenido antes una persona que les diga: ‘mira, tú por lo que proyectas, debes llevar esta estética y este look’. Es algo que en lo que sus managers y la gente de su agencia no les asesora, porque ya han tenido éxito en algo y les han dejado su libre hacer. Yo les ayudo a convertirse en un referente de estilo, asesorándolos en lo que les quedaría mejor.

Cristinini, Mariona Casas, Sara Fructuoso, Iker Montero, Bo Askero… ¿qué les dices cuando se ponen en tus manos?

Pues les digo lo mismo que a todo el mundo. Les siento, hablo con ellos. Les pregunto qué te apetece, en qué punto estás a nivel personal y en estado anímico, si buscas algo luminoso u oscuro. Y hablo con ellos sobre su perfil, cuál es la estética de lo que suelen hacer y si quieren seguir en esa dirección o marcar una diferencia. Hablamos mucho para que quede determinada una trayectoria estética, no cualquier cosa que te apetezca hoy, y que la semana que viene tengas otra, creando una imagen inconsistente.

¿Cuál de ellos es el que más se deja hacer?

Mariona Casas se deja hacer cualquier cosa. Es un amor, pero yo evidentemente no quiero hacer cualquier cosa con ella, sino lo que le queda bien con su estética y estilo. Nunca juego con la estética de los demás, siempre intento que sean favorecedoras. Con Lablenne, que es una instagrammer que ahora está lanzando su carrera musical, también jugamos mucho, porque tiene muchos alter egos en su estética y su música, y me divierto mucho con ella. Pero todos son majísimos y cuando se topan con alguien que sabe leer su imagen, se dejan hacer lo que les propongo, siempre con mucho respeto hacia su proyección y estética individual.

¿El más precavido con los cambios extremos?

La verdad es que Cristinini, a quien quiero muchísimo, es fantástica y ha confiado mucho en mis propuestas estéticas, es la que menos se deja hacer, porque tiene muy claro lo que le gusta. Y no es que se deje hacer pocas cosas, porque lo que hemos hecho es bastante diferente a lo que se venía haciendo anteriormente, y siempre está abierta a hacer cosas, pero siempre que entren en su marco. Y también creo que iremos haciendo cosas nuevas más adelante, porque no llevamos tanto tiempo trabajando juntos. Creo que ella es la que diría que tiene más claras unas características muy concretas de estilo.

Tú eres muy de cambios extremos, ¿por qué?

No es que me gusten los cambios porque sí, pero la mayoría de gente viene en fase inicial, con una estética que no está desarrollada según su proyección y estética, y cuando pasan por mis manos se encuentran con las propuestas que creo que les quedan mejor. Y ese paso, es un cambio extremo. Pero una vez conseguida la estética, no hace falta hacer un cambio extremo cada vez.

¿Hay tope de edad para someterse a este tipo de cambios extremos?

Esta es una pregunta un poco controvertida que me hacen mucho. No creo que haya un tope de edad, porque cada persona puede hacer lo que quiera y los productos no funcionan más o menos según los años que tenga. Aquí ya entra la moralidad de la sociedad y cómo vemos que una chica muy joven esté muy producida, o si no es mayor de edad y no puede decidir con totalidad por sí misma.

Y en el caso de las personas mayores, pienso que es fantástico que lleven su imagen potenciada al extremo y no creo que sea contraproducente ir a un estilista que saque tu imagen más potente, o la más actualizada de ti misma. Porque si hace bien su trabajo, se verá actualizada y digna con su edad, y no se verá extraño o un papel que no le corresponde.

También eres conocido por el maquillaje efecto filtro, para quien ande perdido, ¿cómo se lo explicarías?

Pues es un tipo de maquillaje que recrea el efecto que hace en tu cara los filtros de Instagram. Es decir, te embellece. No es un maquillaje creativo o que te ayuda a expresarte con las formas, colores y líneas. Es un maquillaje sencillo, pero complejo a la vez, que sirve para embellecerte, para pulir, perfeccionar aspectos de tu rostro para que te veas más bella.

Mencionabas antes a la artista urbana Leblenne, ¿es la escena urbana la que más juego está dando en este terreno?

La verdad es que la industria del maquillaje, la peluquería y el estilismo de moda se nutren muchísimo de la industria del entretenimiento, y hoy por hoy, ésta ha ido en la dirección de la música urbana, estética urbana. Entonces, tanto estéticamente como musicalmente, las cosas en el mundo de la moda han ido en esa dirección: las Kardashian, el reggaetón, que es el nuevo pop... Entonces, evidentemente, todo el mundo se ve influenciado por esas referencias.

Aunque parece que esto de los cambios en peluquería son más habituales en chicas, lo cierto es que artistas como J Balvin o en España, Marc Seguí, nos dejan claro que los chicos también pueden innovar, ¿crees que tener referentes como ellos ayuda a que los chicos se suelten un poco?

Las mujeres llevan un camino más adelantado y una misma artista luce más cambios de imagen porque está más normalizado el tema de las pelucas y extensiones. Pero evidentemente, estos referentes, están dando luz a una realidad: los hombres están en una etapa en la que también necesitan explorar con su imagen, y no sé si estos referentes hacen que los chicos se atrevan más, o son el reflejo de que los chicos ya se atreven más a hacer estas cosas. Lo vemos en la generación Z. En Tik Tok se ve mucho que los chicos se animan a hacerse cosas y creo que ya es una realidad que se están animando a experimentar con su imagen.

Tanto en maquillaje como en peluquería van evolucionando muy rápido, ¿cuál dirías que es la tendencia para este verano?

La verdad es que desde 2016 -cuando el maquillaje cobró tantísimo protagonismo en las redes, Instagram y Youtube, y la gente tuvo acceso a tantísimos contenidos de maquillaje y técnicas profesionales- las diferentes técnicas y estéticas han evolucionado muchísimo.

Las tendencias para este verano son: maquillajes más suaves que se integren mucho más con la piel, pero que moldeen, que transformen un poco las facciones. Creo que el efecto filtro podría ser la descripción perfecta de la tendencia del maquillaje para este verano. En cuanto a peluquería, el shag, mullet y wolfcut, son un referente en la estética un poco más urbana, y en una estética un poco más refinada, vienen muy fuerte los cortes largos, pero más escalados. Se va por completo el recto, el corte así tan geométrico y cuadrado hecho con la máquina, y vienen los escalados como el fluffy hair que se llevaba muchísimo en los 90, un pelo con volumen y movimiento. No rizado, liso, pero con gesto, con mucho movimiento.

¿Qué le dirías a un joven que tiene el sueño de triunfar en TikTok?

Primero de todo le diría que tenga muy claro cuál es su producto, que sepa en lo que es bueno y consuma muchos referentes de ese campo, de lo que él hace.

TikTok es una plataforma donde triunfa lo que ya triunfa. La originalidad no es un punto a favor en esta plataforma, triunfa lo que ya funciona. Una persona que quiere triunfar en TikTok tiene que mirar muchos referentes del campo al que se dedica e intentar extraer cómo puede él o ella utilizar ese contenido que ya está hecho, interiorizar o adaptar ese contenido, a lo que él hace, y utilizar su imagen en consonancia a lo que se dedica. TikTok es un mundo muy visual en el que tienes que comunicar en muy poco tiempo de vídeo muchísimas cosas. Es importante estudiar cuál es la imagen que está relacionada con tu sector, para transmitir de forma eficiente a través de tu contenido.

Analizas vídeos de gente que comparte sus procesos de cambio estilístico, ¿hay mucho entendido o más bien mucho inconsciente?

No quiero generalizar y decir que todo son desastres o todos son inconscientes porque yo también reacciono a los trabajos profesionales, y ellos tendrán su formación. Pero creo que hay mucho inconsciente. Sobre todo, profesionales que se aventuran con técnicas que no dominan para agradar a un cliente que busca un efecto que solo pueden conseguir haciendo ciertas cosas.

Por ejemplo, tú no puedes hacer unas mechas clásicas a una persona que te está pidiendo unas balayage, porque no conseguirás el mismo resultado. O conseguir un efecto con unas técnicas que no están pensadas para ello.

También veo muchas niñas y niños que quieren conseguir crazy colors (rosas, azules) haciéndose tratamientos súper agresivos en el pelo y no utilizando las técnicas adecuadas para retirar el color. El mundo de la peluquería no es solo creativo, tiene su parte química y su parte muy técnica. Hay que saber cómo hacer las cosas, cuidando el pelo y trabajando de forma adecuada.

Aunque ciertos trabajos puedan ser satisfactorios entre comillas, es todo un efecto visual, pero ese pelo no se ha tratado como debe ser en la mayoría de los casos. Incluso en trabajos profesionales, aunque el resultado sea bonito.

Creo que falta mucha educación del público y profesionales para que la gente entienda que esos trabajos maravillosos que vemos en Pinterest y en Instagram, llevan mucho trabajo, muchas horas, requieren trabajar con unas técnicas concretas, además de bastante dinero y varias sesiones de trabajo. Eso es lo contrario de hacerse algo en casa y esperar que te quede maravilloso, o hacer algo en la peluquería con las técnicas tradicionales y esperar que quede como en la referencia.

¿Eres igual de intrépido contigo mismo?

Yo he tenido una época en la que me he hecho muchas cosas. He llevado el peinado de coreano, me lo he rapado al uno, me lo he puesto blanco, gris, degradado, y con flequillo corto... Me lo he puesto casco, rosa, pelirrojo… de todo. Y para lo que no he conseguido con mi pelo, he usado pelucas que parecían igual que mi corte de pelo. Porque al ser activo en las redes, me apetecen los cambios.

Pero estoy en un punto en el que no estoy tan intrépido, me apetece más trabajar en otras personas y que mis clientes sean los modelos que muestren los diferentes trabajos y estilos que se pueden conseguir. Me apetece mantener ahora mismo una imagen más estable.